Inwestycje
Notowania

Głębszy rynek pierwotny

Inwestorzy zainteresowani bardziej inwestycjami w obligacje korporacyjne niż w mieszkania na wynajem mogą powoli otwierać portfele.

Publikacja: 31.08.2025 10:25

Foto: Adobestock

Emil Szweda

Nadal trwająca emisja obligacji Cavatiny Holding przecięła siedmiotygodniową przerwę między kolejnymi emisjami, w których zapisy mógł składać każdy zainteresowany. Była to najdłuższa od czterech lat przerwa między zapisami prowadzonymi na podstawie prospektów emisyjnych, a w tym czasie częściej zdarzały się sytuacje, w których jednocześnie prowadzono zapisy w kilku różnych emisjach, niż w żadnej.

W ostatnim tygodniu sierpnia do Cavatiny dołączyła Victoria Dom, a jak wynika z naszych informacji, we wrześniu emisje przeprowadzą przynajmniej dwaj kolejni emitenci. Przynajmniej koniec lata zapowiada się więc bogaty w oferty, a statystycznie to w czwartym i drugim kwartale emitenci przeprowadzają najwięcej emisji publicznie dostępnych.

