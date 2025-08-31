Głębszy rynek pierwotny

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Nadal trwająca emisja obligacji Cavatiny Holding przecięła siedmiotygodniową przerwę między kolejnymi emisjami, w których zapisy mógł składać każdy zainteresowany. Była to najdłuższa od czterech lat przerwa między zapisami prowadzonymi na podstawie prospektów emisyjnych, a w tym czasie częściej zdarzały się sytuacje, w których jednocześnie prowadzono zapisy w kilku różnych emisjach, niż w żadnej.
W ostatnim tygodniu sierpnia do Cavatiny dołączyła Victoria Dom, a jak wynika z naszych informacji, we wrześniu emisje przeprowadzą przynajmniej dwaj kolejni emitenci. Przynajmniej koniec lata zapowiada się więc bogaty w oferty, a statystycznie to w czwartym i drugim kwartale emitenci przeprowadzają najwięcej emisji publicznie dostępnych.
Mieszkania na wynajem historycznie oferowały niższą rentowność niż obligacje korporacyjne, ale w długim terminie ich właściciele zarobili na wzroście wartości nieruchomości. Jednak teraz przewagę znów ma dług.
W centrum uwagi znalazły się nie tylko dane makroekonomiczne, ale również czynniki polityczne oraz zapowiedzi dużych emisji obligacji
Rentowności japońskich papierów dziesięcioletnich rosły w piątek (ceny spadały) kolejny dzień, tym razem do 1,62 proc., sięgając najwyższych poziomów od czasu kryzysu finansowego.
Zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji oszczędnościowych wzrosło od początku roku o prawie 20 mld zł, co daje 11,4-proc. udział we wzroście zadłużenia skarbu państwa ogółem.
W pierwszym półroczu zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o blisko 174 mld zł lub o 10,7 proc., do 1,8 bln zł. 103 mld zł wzięły na siebie banki, 20 mld zł gospodarstwa domowe, a tylko 11 mld zł inwestorzy zagraniczni. Do kogo więc uśmiechnie się minister finansów?
Wakacyjny handel przyniósł wyraźne zawężenie marż kredytowych – zarówno na krajowych obligacjach skarbowych, jak i korporacyjnych.