WIG20 od kilku tygodni porusza się w lekko wzrostowym kanale, kształtującym się po sierpniowej wyprzedaży. W środę wreszcie wybił się na najwyższe poziomy od końcówki sierpnia, dając sygnał kupna. Czwartek nie przyniósł jednak potwierdzenia tego ruchu. Po południu indeks dużych spółek tracił 0,46 proc., sięgając 2888 pkt. Z takiego obrotu spraw nie może być zadowolony popyt – na ten moment rynkowi bliżej do fałszywego wybicia niż ataku w kierunku 3000 pkt. Z drugiej strony dotarcie w okolice połowy długiej białej świecy ze środy pozostawia spory niedosyt niedźwiedziom – kluczowe poziomy pozostają w grze. Zwrot z obecnych poziomów może jednak oznaczać spadek WIG20 przynajmniej o około 60 pkt., do dolnego ograniczenia kanału wzrostowego. Przebicie skierowałoby indeks dużych spółek na wrześniowe minimum, czyli 2726 pkt.