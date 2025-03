Turbulencje na Wall Street uderzją w obligacje firm. Sprytny pieniądz reaguje

Wszystko to doprowadziło do kolejnego spadku indeksu S&P 500 o 1,4 proc. w czwartek, wpychając go w pierwszą od niemal dwóch lat korektę przekraczającą 10 proc.. Technologiczny Nasdaq 100 – już wcześniej będący w korekcie – stracił kolejne 1,9 proc..

Rynki obligacji boją się recesji

Jeśli można wyciągnąć trwały wniosek z ostatnich wydarzeń rynkowych, to jest nim fakt, że rynki kredytowe zaczynają potwierdzać obawy o wzrost gospodarczy, które doprowadziły już do utraty ponad 5 bilionów dolarów kapitalizacji na rynku akcji od końca lutego.

- Jeżeli spready kredytowe nadal będą się znacząco rozszerzać, będzie to sygnał, że rynek zaczyna uwzględniać wysokie prawdopodobieństwo recesji- ostrzega Priya Misra, zarządzająca portfelem w JP Morgan Asset Management, która niedawno ograniczyła ekspozycję na ryzyko kredytowe. - Uważam, że rynek obligacji nie zdoła już ignorować słabych danych gospodarczych- podkreśliła.

Bezpośrednią przyczyną ostatniego załamania cen aktywów wysokiego ryzyka było groźba Trumpa nałożenia 200-proc. cła na wina, szampany i inne napoje alkoholowe z Unii Europejskiej. Prezydent USA ogłosił również, że nie zamierza cofnąć ceł na stal i aluminium, które weszły w życie w tym tygodniu, wywołując nową falę zmienności na rynkach.

Największą presję sprzedażową odczuły spółki technologiczne. Indeks VIX, nazywany na Wall Street wskaźnikiem strachu, w tym tygodniu oscylował w pobliżu najwyższych poziomów od załamania z 5 sierpnia. Bitcoin ponownie nie spełnił swojej obiecywanej roli dywersyfikacyjnej, tracąc około 25 proc, od styczniowego szczytu.

Obligacje jeszcze chronią przed stratami na akcjach

Pocieszeniem jest fakt, że obligacje zapewniają obecnie zabezpieczenie przed stratami na rynku akcji. ETF śledzący długoterminowe obligacje skarbowe wzrósł w czwartek o prawie 1 proc.. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o ponad 50 punktów bazowych od styczniowego maksimum.