Obligacje oparte na WIBOR też nie dały rady

Z kolei NBP odszedł od polityki ujemnych realnych stop procentowych i obecnie stopa referencyjna przewyższa inflację, a tym samym przewyższa ją także WIBOR. W przyszłości stopy procentowe będą zapewne obniżane w ślad za inflacją, ale miejmy nadzieję, że decydenci wyciągną wnioski z popełnionych błędów i nie zdecydują się ponownie na politykę realnie ujemnych stóp procentowych. Zaś WIBOR lub inna stawka referencyjna przewyższające inflację, lub choćby jej równe, to wystarczająca wysokość, by osiągać realne zyski z odsetek od obligacji korporacyjnych po doliczeniu do nich marży. Niestety dla inwestorów obecnie oferowane przez emitentów marże wyraźnie spadły w ostatnich miesiącach (zazwyczaj o grubo ponad 1 pkt proc.), co nieco ograniczy korzyści z takiego układu rynkowych sił.