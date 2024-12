Obligacje korporacyjne dały najlepsze wyniki w 2024 r.

Choć od tego czasu WIBOR spadł o ponad 100 punktów, a wraz z nim oprocentowanie, to stopa zwrotu w drugim roku inwestycji wzrosła. A to za sprawą wyższych notowań obligacji (103,4 proc. wobec 100,4 proc. rok wcześniej). Wzrost notowań był z kolei pochodną wydarzeń na rynku pierwotnym, gdzie emitenci korzystali ze zwiększonego zainteresowania inwestorów i obniżali marże doliczane do WIBOR. W efekcie starsze serie, o wyższych marżach, zyskiwały na atrakcyjności i na notowaniach.

Oczywiście różne serie mogą zachowywać się inaczej, zależnie od warunków emisji. Emisje z ostatnich miesięcy, już z obniżoną marżą, nie zachowują się w notowaniach wcale tak dobrze, a niektóre starsze serie o wyższych kuponach tanieją, ponieważ zbliża się ich termin wykupu lub inwestorzy obawiają się, że emitenci wykupią je przed terminem zapadalności, aby ograniczyć koszty odsetkowe, itd. Niemniej, gdyby wziąć do porównania serie, które w 2023 r. odbijały od dołka osiągniętego rok wcześniej, a w 2024 r. wypłacały odsetki w oparciu o marżę ustaloną w przeszłości na wysokim poziomie, to znajdziemy wśród nich papiery, które przez ostatnie dwa lata wypracowały nawet 30-proc. stopy zwrotu.

Chińskie ciasteczko z wróżbą

W scenariuszu, w którym przyszłość układa się pomyślnie, w przyszłym roku inwestorzy najwięcej zarobią na obligacjach o długich terminach zapadalności i stałym oprocentowaniu. Scenariusz ten zrealizuje się, jeśli inflacja faktycznie zacznie się obniżać w przyszłym roku – najpierw przestaną oddziaływać efekty bazy związane z podniesieniem VAT na żywność, a później – po uwolnieniu cen energii w IV kwartale – okaże się, że nie przyczyniają się one wcale do ryzyka wzrostu inflacji i RPP przejdzie do trybu luzowania polityki pieniężnej.

Rynek obligacji nie będzie oczywiście czekał na decyzje RPP i zdyskontuje je zawczasu, co najmocniej przysłuży się właśnie obligacjom skarbowym, szczególnie z odległym terminem wykupu.

Obligacje korporacyjne, których oprocentowanie oparte jest o stawki WIBOR, także dostarczą inwestorom satysfakcjonujących stóp zwrotu, szczególnie gdyby inflacja faktycznie spadała, a RPP ociągałaby się z decyzjami o obniżkach stóp. Niemniej, trudno liczyć na dalszy wzrost cen tego rodzaju obligacji. Marże raczej nie będą już obniżane, a w każdym razie nie w znaczącym zakresie, a spadające stopy zwrotu funduszy dłużnych wyhamują napływ kapitału do funduszy, co z kolei sprawi, że plasowanie emisji obligacji nie będzie zadaniem równie łatwym jak obecnie.

Najtrudniej będzie zarobić na obligacjach indeksowanych inflacją. Spadek tempa inflacji przekłada się bezpośrednio na wysokość kuponów i jeśli nie pojawią się żadne nowe zaskakujące wydarzenia, wszystko wskazuje na to, że inflacja zacznie w końcu się obniżać.