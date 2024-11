Obligacje na święta

W długoterminowe papiery skarbowe mocno wierzy Bogusław Stefaniak, zarządzający Ipopemy TFI. – Wzrosty rentowności do poziomu 6 proc. należy traktować jako prezent przedświąteczny dla inwestorów chcących zająć długą pozycję na obligacjach skarbowych przed rozpoczęciem cyklu obniżek stóp procentowych w Polsce – przekonuje. Jak przyznaje, sytuacja na rynku obligacji skarbowych zmieniała się w ostatnim czasie bardzo dynamicznie, a działo się tak za sprawą wyborów prezydenckich w USA. Jak tłumaczy, konsekwencją wyboru Donalda Trumpa na prezydenta USA jest wzrost obaw inwestorów o kształtowanie się ścieżki inflacji w USA z powodu wprowadzenia w życie zapowiadanej przez prezydenta elekta nowej polityki celnej oraz prowadzenia polityki zagranicznej, w tym w kwestii wojny w Ukrainie.

– Poziom rentowności dla obligacji dziesięcioletnich wyższy niż aktualny poziom stóp procentowych 5,75 proc. jest dla inwestorów wyjątkowo atrakcyjny – podkreśla. Jego zdaniem klienci, którzy zdecydują się jeszcze zainwestować w obligacje o stałym kuponie i długim terminie zapadalności przed rozpoczęciem właściwego cyklu obniżek stóp procentowych w Polsce, powinni być wygrani. – Mam tu na myśli to, że z takiej inwestycji powinni spodziewać się dwucyfrowej stopy zwrotu w okresie od dzisiaj do końca 2025 r. z zastrzeżeniem jednak, że w tym czasie nie wydarzy się (w gospodarce lub polityce) nic spektakularnego, co wyjątkowo negatywnie wpłynie na nasza gospodarkę lub geopolitykę.

Na papiery długoterminowe radzi postawić także Witold Chuść z Rockbridge TFI. Zwraca uwagę, że krajowe dane gospodarcze ostatnio są słabsze i – o ile nie był to tylko epizod – presja na RPP będzie rosła.

Fed nie zmieni kierunku

Poza czynnikami lokalnymi sytuacja krajowego długu zależy też od tego, co dzieje się na rynkach rozwiniętych. W ostatnim czasie oprocentowanie amerykańskich papierów dziesięcioletnich utrzymuje się między 4,4 a 4,5 proc. i są to najwyższe od kilku miesięcy poziomy. Zdaniem Jarosława Niedzielewskiego obserwowany w powyborczym tygodniu spadek cen długoterminowych obligacji w USA (a wzrost ich rentowności z 4,25 do 4,45 proc.) nie jest początkiem jakiegoś dłuższego i większego ruchu, który wyniesie rentowność obligacji powyżej ubiegłorocznego szczytu (5 proc.). Jego zdaniem od ponad roku rynek obligacji poszukuje równowagi w świecie, w którym procesy deflacyjne (gospodarcza słabość Chin, stagnacja na rynku pracy, zapaść globalnego przemysłu, stabilny poziom cen surowców, słaba akcja kredytowa i podaż pieniądza) ścierają się z procesami inflacyjnymi (postępująca deglobalizacja, wciąż silny konsument i sektor usług, wsparcie ze strony wydatków fiskalnych, obniżki stóp). – Wprowadzenie przez nową administrację w Białym Domu wysokich taryf celnych na dużą część importowanych do USA dóbr oraz potencjalne istotne zmniejszenie liczby imigrantów można traktować jako położenie dodatkowych odważników na szali inflacyjnej, ale absolutnie nie przesądza to konieczności kolejnego zwrotu w polityce Fed – ocenia.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że we wrześniu inwestorzy zagraniczni powiększyli zaangażowanie w krajowych papierach skarbowych o 5,8 mld zł, do 149,6 mld zł. Nominalnie jest to jedna z najwyższych wartości w ostatnich latach i równa poziomowi z końca 2022 r. Wówczas jednak łączne zadłużenie w skarbowych papierach wartościowych sięgało około 860 mld zł, tymczasem z końcem września było to 1119,2 mld zł.