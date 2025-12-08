MLP Group sfinalizowało jedną z najbardziej znaczących transakcji na niemieckim rynku logistycznym w ostatnich latach. Globalny lider logistyki cross-border, firma Winit, wynajął 36,3 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni w MLP Business Park Schalke. Umowa obejmuje również opcję zwiększenia powierzchni. Jest to transakcja o imponującej skali, która potwierdza silną pozycję MLP Group na jednym z kluczowych rynków w Europie. W sytuacji ograniczonej dostępności dużych powierzchni logistycznych projekt stanowi jedną z najbardziej znaczących transakcji w ostatnim czasie.

MLP Business Park Schalke wpisuje się w silny kierunek rozwojowy całego regionu Zagłębia Ruhry, które od lat przekształca się z tradycyjnego zaplecza przemysłowego w nowoczesny ośrodek innowacji i zielonej gospodarki. Region przyciąga inwestycje w nowoczesne technologie, infrastrukturę i logistykę, co dodatkowo wzmacnia potencjał realizowanego tu projektu. „Niemcy są dla nas najważniejszym kierunkiem ekspansji. To stabilny i bardzo chłonny rynek o dużym długoterminowym potencjale. Chcemy, aby wartość naszych aktywów w Niemczech w najbliższych latach osiągnęła poziom porównywalny z portfelem w Polsce. Nasz portfel projektów w Niemczech stale się powiększa, wzmacniając pozycję Grupy jako jednego z wiodących inwestorów i zarządców nieruchomości logistycznych w Europie. Skupiamy się na kluczowych aglomeracjach i najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach inwestycyjnych, gdzie popyt na nowoczesne powierzchnie logistyczne utrzymuje się na stabilnym, wyskokim poziomie. MLP Group posiada najnowocześniejsze portfolio parków logistycznych w Europie” - podkreśla Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group.

Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group

W ramach podpisanej umowy Winit zajmie trzy zaawansowane technologicznie hale przeznaczone do obsługi procesów magazynowych, biurowych i technicznych. Obiekty zostały zaprojektowane z myślą o integracji automatyki i robotyki oraz o procesach wymagających wysokiej intensywności operacyjnej. Early access planowany jest na koniec 2025 roku, a przekazanie całości powierzchni nastąpi w pierwszym kwartale 2026 roku.

„Koncentrujemy się na rozwoju nowoczesnych i zrównoważonych parków logistyczno-przemysłowych w strategicznych lokalizacjach. Projekty realizowane w oparciu o najwyższe standardy ESG skutecznie odpowiadają na dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na wysokiej klasy powierzchnie magazynowe i produkcyjne” – mówi Martin Birkert, Chief Country Officer Germany w MLP Group.

MLP Group rozwija w Niemczech zarówno duże parki big-box, jak i projekty city logistics w pobliżu największych aglomeracji. „Stawiamy na stabilnych, długoterminowych najemców, w tym firmy produkcyjne, technologiczne i logistyczne. To fundament przewidywalnego, zrównoważonego wzrostu całego portfela” – mówi Andre Otto, Director Leasing & Acquisitions w MLP Group.

Winit globalnym ekspertem logistyki cross-border

Winit to założona w Szanghaju w 2012 roku globalna firma logistyczna specjalizująca się w obsłudze międzynarodowego handlu internetowego. Spółka posiada centra fulfillmentowe na kilku kontynentach w Chinach, Europie, Ameryce Północnej i Australii oraz zapewnia sprzedawcom e-commerce pełny proces logistyczny typu end-to-end: od przyjęcia i magazynowania towarów, przez kompletację i pakowanie zamówień, po dostawę do klienta oraz obsługę zwrotów. Winit Germany działa w Bremie od 12 lat.

Dzięki zaawansowanym systemom IT, automatyce oraz globalnej sieci operacyjnej Winit skraca czas dostaw, zwiększa szybkość realizacji zamówień i optymalizuje koszty dla e-commerce na całym świecie.

- "Europa jest dla nas jednym z najważniejszych kierunków rozwoju. MLP Business Park Schalke to idealne miejsce do dalszej rozbudowy naszych operacji, oferuje infrastrukturę pod zaawansowaną automatyzację, świetne połączenia transportowe i możliwość natychmiastowego skalowania działalności. MLP Business Park Schalke będzie naszym drugim oddziałem, w którym będziemy świadczyć nasze wysokiej jakości usługi value-added, zatrudniając około 300–400 pracowników. Jako dynamicznie rozwijająca się firma doceniamy również, fakt, że MLP Business Park Schalke zapewnia nam kolejne możliwości ekspansji, co pozwoli nam dalej rozwijać się w przyszłości” - komentuje Wei Wei Shen, CEO, Winit Germany GmbH.

– Winit jest globalnym graczem o wyjątkowo wysokich wymaganiach technologicznych. Ich wybór jest dla nas potwierdzeniem jakości projektów MLP Group i naszej zdolności do sprostania najbardziej zaawansowanym potrzebom operacyjnym – dodaje Radosław T. Krochta.

MLP Business Park Schalke, kluczowa inwestycja w sercu aglomeracji Ruhry

MLP Business Park Schalke to nowa inwestycja MLP Group, realizowana na terenie dawnej fabryki na obszarze ok. 12 ha. Docelowo park zaoferuje 72 000 mkw. powierzchni użytkowej, w tym zróżnicowane moduły przemysłowo-magazynowe oraz biurowo-socjalne.

Park znajduje się w ścisłym centrum aglomeracji Ruhry - jednego z najważniejszych obszarów gospodarczych w Europie. Lokalizacja gwarantuje doskonałe połączenia komunikacyjne: kilkanaście połączeń autostradowych, bliskość dużych portów lotniczych i portu rzecznego, co czyni Schalke atrakcyjnym miejscem zarówno dla logistyki, produkcji, jak i dystrybucji.

Kompleks oferuje wysoką efektywność energetyczną, możliwość instalacji PV, zaawansowane systemy HVAC i inteligentne oświetlenie LED. Układ hal umożliwia łatwą integrację automatyki magazynowej i robotyki. Zgodnie ze strategią w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju MLP Group będzie dążyć do certyfikacji obiektu na poziomie co najmniej DGNB Gold.

Umowa najmu została zawarta przy wsparciu Brockhoff GmbH oraz CBRE GmbH po stronie wynajmującego, a także Colliers International Germany GmbH po stronie najemcy. Współpraca tych trzech wiodących firm doradczych z sektora nieruchomości zapewnia profesjonalny i transparentny przebieg procesu dla wszystkich stron oraz gwarantuje znakomity efekt końcowy.

