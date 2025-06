Prezes MLP Group o ryzyku politycznym

MLP Group to deweloper nieruchomości magazynowo-przemysłowych budowanych do własnego portfela, który – przy sprzyjających okolicznościach – mógłby się stać jednym z pierwszych polskich REIT-ów. Prezes wycenianej na 2 mld zł spółki Radosław T. Krochta zaznacza, że ekspansja MLP na rynki zachodniej Europy to nie tylko dywersyfikacja źródeł przychodów, ale też ograniczenie ryzyka politycznego.

Zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich warszawska giełda przyjęła spadkami.