Podsumowując, staramy się trzymać zasady, żeby każdego półrocza pokazywać solidne wyniki, solidny wzrost. Nie mamy problemów, pustostany to 5 proc., poziom zatrzymania klientów mamy praktycznie 100-proc., podobnie poziom ich satysfakcji.

W swojej prezentacji półrocznej sami chwalicie się, że w Polsce przejęliście najemców z magazynu konkurencji przez ulicę. Co sprawiło, że oni zdecydowali się przenieść do waszego magazynu obok? Jak się w tej chwili walczy o klientów?

Myślę, że wyrobiliśmy sobie markę długofalowego inwestora. To coś, co bardzo sprzyja komfortowi najemców. Magazyny z szyldem konkurencji dziś należą do funduszu z Singapuru, jutro do funduszu z Indii. Proszę się postawić w roli szefa magazynu, który potrzebuje dokonać jakichś zmian, tymczasem właściciel jest w Mumbaju. Z nami ma kontakt od ręki. Relacje z MLP to związek długoterminowy. Klienci bardzo sobie cenią, że trzymamy dobrą jakość, że trzymamy magazyny we własnym portfelu. Nasi klienci wiedzą, że u nas mają stabilność na kilkanaście lat do przodu.

Średni ważony okres najmu to 8 lat, pustostany to 5 proc. wobec 8 proc. w Polsce i Europie, 99 proc. czynszów jest regulowanych terminowo, wskaźnik utrzymania klientów to 99 proc. Wszystko to wygląda fantastycznie, więc gdzie haczyk? Jakie są główne czynniki ryzyka?

Pytają o to analitycy, ale nie widzę za wielu czynników ryzyka. Wszystkie parametry operacyjne, które pan przytoczył, pokazują stabilność portfela. Rynek rośnie w tempie kilkunastu procent rocznie. 8 proc. pustostanów na rynku to naprawdę niski poziom. Jeden z dużych graczy, bardzo agresywny i psujący rynek, gigantycznie zredukował swoją ekspozycję.

Przepraszam, że nic takiego nie wymyślę, ale obiektywnie taka jest sytuacja na rynku. Oczywiście, jest geopolityka, która jest nieprzewidywalna, ale to dotyczy każdego biznesu.

Polska to wciąż główna część pracującego portfela. Jak wyglądają perspektywy zwiększenia udziału za granicą?

Realizujemy nasze cele strategiczne, do 2028 r. Niemcy będą stanowić 35-40 proc. portfela. To idzie zgodnie z planem. Mogę się pochwalić, że w tej chwili kupujemy działkę w Monachium, gdzie będziemy budować jeden z pierwszych bardziej zaawansowanych technologicznie magazynów dwupoziomowych. 60 proc. naszego kapitału lokujemy w Niemczech, kupujemy działki w kluczowych miastach. Niemcy są dla nas priorytetem i co do tego nie mamy żadnych wątpliwości.