Katarzyna Kwiatkowska z firmy deweloperskiej Matexi Polska uważa, że lokal usługowy na nowym osiedlu to atrakcyjna forma lokaty kapitału, szczególnie w długoterminowej perspektywie. – Największym zainteresowaniem cieszą się lokale przy głównych ciągach komunikacyjnych. Średnie stopy zwrotu z najmu to najczęściej 6–7 proc. rocznie – podaje. I podkreśla, że każde osiedle potrzebuje usług – od przedszkoli, gastronomii, salonów fryzjerskich po sklepy.

Matexi lokale usługowe oferuje w Warszawie na czterech osiedlach: Na Okrzei, Żelazna 54, Na Bielany i w Sadach Żoliborz. Np. w tej pierwszej inwestycji na Pradze-Północ do kupienia są lokale o powierzchni od 122 mkw. do 215 mkw. Ceny: 17,3–19,8 tys. zł za mkw. netto. 184-metrowy lokal przy ul. Żelaznej na Woli jest wyceniony na ok. 22 tys. zł za mkw. netto, a 160,5-metrowy na Żoliborzu – na ok. 20 tys. zł za mkw. netto.

Mostostal ma w ofercie lokale o powierzchni od 33 do 240 mkw. Np. na osiedlu Home Factory w Warszawie dostępne są ok. 91-metrowe lokale wycenione na ok. 16 tys. zł netto za mkw. – Lokale są projektowane z myślą o szerokim spektrum działalności: od usług, przez handel, po funkcje uzupełniające. Elastyczny układ pozwala na dostosowanie do potrzeb najemcy lub właściciela – mówi Wojciech Smolak, dyrektor ds. sprzedaży w spółce Mostostal. – Zainteresowanie lokalami usługowymi jest duże, zwłaszcza gdy są oferowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego. Najszybciej sprzedają się te z dużymi witrynami na parterach budynków, wzdłuż ruchliwych ulic. Inwestorzy i przedsiębiorcy chętniej wybierają nieruchomości w dynamicznie rozwijających się dzielnicach – dodaje.

Także Justyna Hamrol-Wasielewska, dyrektor sprzedaży w Eiffage Immobilier Polska, uważa, że warto zainwestować w lokal w centralnych dzielnicach dużych miast, w miejscu o stałym przepływie potencjalnych klientów.

We wrocławskiej inwestycji Atmo Eiffage Immobilier Polska oferuje 109-metrowy lokal składający się z sali sprzedaży, antresoli i zaplecza socjalnego. – Funkcjonalny układ wnętrza sprawia, że spełni wymagania różnych branż. Może tu powstać salon kosmetyczny, fryzjerski, kancelaria, biuro, kwiaciarnia czy mała gastronomia – mówi Justyna Hamrol-Wasielewska. Na osiedlu Marcelińska 18 w Poznaniu do kupienia jest niespełna 32-metrowy lokal, w którym może działać małe biuro albo strefa relaksu. Dziewięć lokali: od 32 do 208 mkw. Eiffage Immobilier ma w warszawskiej inwestycji Nowy Kamionek. Na największej powierzchni można urządzić gastronomię, pozostałe, jak mówi Justyna Hamrol-Wasielewska, nadają się np. na sklep czy salon kosmetyczny.

Krok biznesowy

Początkujący inwestorzy w ocenie Małgorzaty Mellem z zarządu spółki Budlex najczęściej decydują się na lokale od 50 do 70 mkw. na większych, dobrze skomunikowanych osiedlach. – Czas zwrotu inwestycji jest zróżnicowany. Dobrze prowadzony biznes w odpowiedniej lokalizacji pozwala na osiągnięcie satysfakcjonującej stopy zwrotu już po kilku latach – ocenia Małgorzata Mellem. Budlex kilka lokali usługowych (ok. 50–100 mkw.) oferuje na Osiedlu Urzecze w Bydgoszczy. Cena mkw. to 11,5 tys. zł netto.