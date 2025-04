REIT-y. Może warto pójść niemieckim tropem?

W weekend głos zabrała mająca dużą atencję w social mediach szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

„Czy warto wprowadzać REIT-y w Polsce? W obszarze mieszkań prywatnych – zdecydowanie nie, REIT-y dla nieruchomości komercyjnych – do rozważenia, ale muszą być starannie zaprojektowane. REIT-y dla inwestycji w nieruchomości komercyjne (biurowce, centra handlowe) mogą być dobrym rozwiązaniem i sprzyjać repolonizacji tego sektora. Obecnie kapitał polski to 10 proc. tego rynku, dla porównania w Wielkiej Brytanii to 36 proc., a w Niemczech 61 proc. REIT-y mieszkaniowe prowadzą do wzrostu cen i są na to twarde dowody w danych! Duże fundusze wykupują masowo mieszkania, które stają się mniej dostępne (a w efekcie droższe) dla normalnych kupujących. REIT-y sprzyjają wyższym cenom najmu. Skupując znaczną część rynku najmu – szczególnie w atrakcyjnych lokalizacjach – REIT-y mogą dyktować warunki korzystne dla inwestorów kosztem najemców” – napisała na X. Członkini Polski 2050 od dawna powtarza, że kapitał Polaków powinien być przekierowany z rynku mieszkaniowego na inwestycje służące rozwojowi polskich firm.