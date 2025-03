Ekspert Metrohouse: Oczekiwanie na dopłaty może się nie opłacać

Oferta mieszkań na sprzedaż jest dziś ogromna. Ceny, choć widać korekty, nie lecą jednak na łeb na szyję. Dlaczego? Co je trzyma w ryzach?

W ostatnich latach nie mieliśmy przykładów silnych przecen. Zdarzały się okresy, kiedy pojawiały się korekty, ale nie można było ich nazwać lawiną obniżek. To poczucie, że ceny mieszkań mogą tylko rosnąć, zaczęło być mocno zakorzenione w świadomości i nabywców, i sprzedających, którzy w dużej mierze żyją pewnymi wyobrażeniami o rynku (takimi jak istotne zwyżki cen w 2023 r.) i nie dopuszczają do siebie myśli, że mogą sprzedać taniej niż np. przed rokiem. Ale nie każdy może sobie pozwolić na komfort przedłużającej się sprzedaży. Rynek wtórny to także nieruchomości do pilnej sprzedaży.

Jak duże rabaty można dziś wynegocjować, kupując mieszkanie na rynku wtórnym? Proszę o przykłady takich transakcji.

Biorąc pod uwagę transakcje zawarte w lutym za pośrednictwem Metrohouse, 87 proc. to zakupy z rabatami, 8 proc. nieruchomości sprzedano w cenie równej ofertowej. W puli lokali sprzedanych ze zniżką mediana negocjacji to 7 proc. Z jednej strony to dość sporo, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuację na rynku, a więc dużą podaż, sprzedający są jednak skłonni na większe ustępstwa niż zwykle. W transakcjach z największymi zniżkami dominuje starsze budownictwo: kamienice, bloki z wielkiej płyty.

Przykładowo 55-metrowe mieszkanie w budynku z lat 70. na łódzkim Widzewie sprzedało się dopiero po pół roku za 365 tys. zł. To 24 proc. taniej niż cena ofertowa. Także pół roku sprzedawano 60-metrowe mieszkanie z lat 80. na warszawskim Ursynowie. Lokal znalazł nabywcę po przecenie sięgającej 20 proc. Cena transakcyjna wyniosła niespełna 800 tys. zł.

Z podanej przez pana statystyki wynika, że zdarzają się transakcje z cenami zakupu wyższymi niż ofertowe. O jakie nieruchomości klienci się dziś biją?

W lutym były też i takie transakcje, ale powodów wyższej ceny transakcyjnej trudno upatrywać w dużym zainteresowaniu ofertą. Wynikała ona często z uwzględnienia w cenie transakcyjnej kwoty za miejsce postojowe, która wcześniej nie stanowiła składnika oferty. Raczej nie można dziś mówić o ofertach, o które biją się klienci. Ewentualnie taki bodziec mogłaby stanowić atrakcyjna cena.

Czy mieszkanie jest dziś dobrą inwestycją? Ile można zarobić?

Wraz ze wzrostami cen mieszkań i przy utrzymujących się od pewnego czasu stawkach najmu rentowność takiej inwestycji spada. Możemy przyjąć, że w zależności od lokalizacji mieszkania (w mniejszych miastach rentowność bywa często wyższa niż np. w Warszawie) i rodzaju lokalu średnia rentowność to 4–5 proc. Inwestorzy jednak kalkulują nie tylko rentowność z najmu, ale też możliwość wzrostu cen w czasie, co – jak pokazała historia – jest powtarzającym się elementem scenerii rynku. Coraz mniejszy odsetek inwestorów nabywa mieszkania w celach inwestycyjnych. Przykładowo, w okresie pandemicznym zakupy inwestycyjne stanowiły niemal połowę całej sprzedaży. Dziś to 20–25 proc.

Czego się można spodziewać w najbliższych miesiącach? Co z cenami nieruchomości?

Sądzę, że dopóki nie będzie silniejszego bodźca prozakupowego w postaci obniżki stóp procentowych lub wejścia w życie programu dopłat, nadal będziemy mieć do czynienia z istotną nadpodażą i niewielką aktywnością kupujących. Taka sytuacja stworzy dobre warunki do negocjacji cen i poszukiwania okazji. Rynek wtórny daje tu znacznie większe możliwości niż rynek pierwotny.