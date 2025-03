Mieszkanie do remontu może być okazją

Projekt programu „Klucz do mieszkania” (miałby wejść w życie pod koniec roku) zakłada dopłaty do nieruchomości kupowanych tylko na rynku wtórnym. Limit ceny mkw. mieszkań to 10 tys. zł i 11 tys. zł w pięciu największych i najdroższych miastach. Progi mogłyby też ustalać gminy.

Z raportu GetHome.pl wynika, że średnia cena mkw. mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie w lutym to 17,9 tys. zł za mkw.