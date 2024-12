Waldemar Rogowski, BIK: Stygnie popyt na kredyty mieszkaniowe

Powiedział pan, że część popytu wstrzymuje się, czekając na spadek cen. Jest też wielkie oczekiwanie na początek obniżania stóp procentowych w przyszłym roku. Ale jak się dowiedzieliśmy na konferencji od prezesa NBP – w październiku 2025 r. RPP może dopiero zacząć się zastanawiać nad obniżaniem...

Tak, rynek oczekiwał obniżenia stóp o 120 pkt bazowych. Wypowiedź prezesa Adama Glapińskiego okazała się dużym zaskoczeniem, bo wcześniejsze wypowiedzi także niektórych innych członków RPP nie wskazywały tak dalekiego terminu rozważania obniżki stóp. Mówiono: koniec wiosny, lato. Rynek nie lubi być zaskakiwany. W cenach różnych instrumentów wyceniona była obniżka stóp o 120 pkt bazowych na koniec 2025 r. To ma ogromne przełożenie między innymi na kurs walutowy. To nie jest dobra informacja dla eksporterów, szczególnie że nasz główny rynek zbytu, czyli Niemcy, przeżywa ogromne problemy.

Skoro na kredyty komercyjne stać zamożnych, a perspektywa obniżek stóp się oddala, to czy wskazany jest jednak jakiś program wsparcia dla osób słabiej sytuowanych, które też chciałyby kupić mieszkanie?

No właśnie – które chciałyby kupić. Zawsze mówiłem i podtrzymuję, że zacznijmy od stworzenia strategii i polityki mieszkaniowej. Co chcemy osiągnąć w perspektywie 2050 r., jaka ma być struktura rynku najem versus własność. Dzisiaj mamy ogromną przewagę własności, co jest charakterystyczne dla krajów postkomunistycznych, ale w większości państw wysoko rozwiniętych jest odwrotnie – dominuje najem. U nas sytuację pogorszyły jeszcze procesy typu wykup mieszkań na własność za 1 proc. wartości. Powinniśmy najpierw jasno określić, jaką chcemy mieć docelowo strukturę rynku, do jakiego celu zmierzamy, a dopiero potem tworzyć instrumenty dojścia do jednego czy drugiego. Tymczasem zamiast iść do przodu, kręcimy się.

Co do programów wsparcia zakupów mieszkań, pytanie, dla kogo mają one być i na jakich warunkach. Na pewno nie można popełnić takiego błędu jak przy „Bezpiecznym kredycie”, gdzie nie było żadnego ograniczenia dochodowego i okazało się, że podatnicy subsydiowali również osoby, które mogły bez problemu zaciągnąć kredyt komercyjny, ale które skorzystały z arbitrażu stopy procentowej: zamiast wziąć kredyt na wówczas około 7 proc., dostały prezent w postaci stopy około 2 proc.

Jeśli już ma być tworzony program, trzeba zdefiniować beneficjentów – np. osób z preferowanymi zawodami, które dają korzyść podatnikom. Jako taki podatnik chętnie partycypowałbym w ułatwieniu dostępu do kredytu dla młodego lekarza rezydenta, dla młodego pracownika naukowego, bo jeżeli będą oni mieć nieruchomość zakupioną w Polsce, to będą tu pracować i tworzyć PKB, a nie wyjeżdżać. Czy jest właściwe, by subsydiować informatyków na B2B, pracujących dla transgranicznych korporacji? Big-techów?

A kto miałby budować na wynajem? Państwo?

Państwo nie ma kompetencji, od tego są deweloperzy. Partnerstwo publiczno-prywatne mogłoby być modelowym rozwiązaniem. Mamy dobre przykłady z zagranicy, nie wiem, dlaczego zawsze szukamy „polskiej drogi”, zamiast popatrzeć, co robi świat i skorzystać z najlepszych praktyk.