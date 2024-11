Popyt na kredyty mieszkaniowe w październiku wyraźnie w górę

W październiku do banków i SKOK-ów wpłynęło 34,5 tys. wniosków o kredyt mieszkaniowy, czyli o 21,1 proc. więcej niż we wrześniu i o 16,5 proc. mniej niż rok wcześniej, gdy działał program „Bezpieczny kredyt” – podało Biuro Informacji Kredytowej. Średnia z trzech pierwszych kwartałów br. to bliżej 28 tys. wniosków.

W przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 16,5 proc. w porównaniu do października 2023 r.

Średnia wartość wnioskowanej pożyczki wyniosła 440,18 tys. zł – o 1 proc. mniej niż w rekordowym wrześniu i o 4,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Co z programem „Na start”? Nikt nic nie wie i chyba już nie czeka

BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe mierzy relację całkowitej wartości wnioskowanych pożyczek rok do roku, dlatego październik to kolejny miesiąc ujemnego odczytu. Jak tłumaczy Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK, spowodowane jest to wysoką bazą II połowy 2023 r., kiedy rynek był stymulowany programem „Bezpieczny kredyt”.

- Możemy się więc spodziewać kontynuacji ujemnego odczytu Indeksu Popytu na kredyty mieszkaniowe w kolejnych miesiącach bieżącego roku. Warto jednak podkreślić, że październikowy poziom Indeksu Popytu należy odczytywać z pewnym optymizmem, bowiem pomimo obecnie najwyższego w krajach UE i drugiego w Europie poziomu oprocentowania kredytów mieszkaniowych w Polsce i braku programu wsparcia, popyt na kredyty mieszkaniowe kształtuje się na średnim poziomie – ocenił Rogowski. - Istotnym czynnikiem wpływającym na spadek poziomu bieżącego odczytu Indeksu Popytu jest mniejsza liczba wnioskujących o kredyt mieszkaniowy niż w październiku zeszłego roku. W październiku br. liczba ta była o 16,5 proc. niższa w porównaniu do października ubiegłego roku, w którym były już składane wnioski w ramach programu. Optymistycznym prognostykiem jest natomiast fakt, że w relacji do września br. liczba wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o ponad 20 proc. Czyżby rynek pogodził się już z możliwym brakiem programu wsparcia? – dodał.