Rejestr lokali, które są wykorzystywane na najem krótkoterminowy, żeby wyciągnąć je z szarej strefy, oraz zmiany w systemie podatkowym, by ostudzić apetyty inwestorów – z takimi postulatami wystąpiła minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Polityk Polski 2050 stwierdziła, że najem krótkoterminowy służy osiąganiu szybkich zysków, odpowiada za podwyżkę czynszów na szerokim rynku najmu i uszczupla zasób służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Gwałtowny rozwój najmu krótkoterminowego, w którym pośredniczą globalne platformy internetowe, z Airbnb i Bookingiem na czele, urósł do rangi problemu, z czym próbuje się mierzyć prawodawstwo unijne. W maju br. weszły w życie przepisy obligujące do rejestrowania gospodarzy i mieszkań, a internetowe platformy do weryfikowania ogłoszeń i wypełniania obowiązków przez właścicieli nieruchomości. Kraje członkowskie mają dwa lata na implementację. Wcześniej przyjęto dyrektywę DAC7 zobowiązującą platformy internetowe do raportowania organom informacji o transakcjach. Dla fiskusa to podstawa do przeprowadzania kontroli. Ten przepis działa w Polsce od 1 lipca br.

60 % to szacunkowy odsetek obiektów do wynajęcia za pośrednictwem platform na krótko, których właściciele działają z naruszeniem prawa w zakresie podatków.

„Rynek obiektów zakwaterowania w Polsce to około 85 tys. mieszkań zarejestrowanych na platformach rezerwacyjnych. Od maja 2026 r. platformy rezerwacyjne nie będą mogły udostępniać ofert obiektów bez nadanego numeru rejestracyjnego. Jednak tylko wprowadzenie wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot rejestrujący obiekt w centralnym systemie wyciągnie je z szarej strefy” – czytamy w stanowisku Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego. Organizacja wskazuje, że kluczowym problemem w kwestii podatków od usług zakwaterowania jest szara strefa, szacowana na około 60 proc. obiektów zarejestrowanych na portalach rezerwacyjnych – to obiekty wystawione przez osoby prywatne, które z przychodów rozliczają się niezgodnie z przepisami, bowiem przychody z tzw. wynajmu krótkoterminowego powinny być rozliczane jako przychody z działalności gospodarczej.

„Dlatego w pierwszej kolejności należałoby uszczelnić system podatkowy przez wydanie interpretacji ogólnej na temat obowiązków podatkowych dla tzw. wynajmu krótkoterminowego oraz wykorzystanie danych wpływających do KAS dzięki dyrektywie DAC7; o co apelujemy wraz z samorządami i branżą hotelarską do Ministerstwa Finansów. Szacujemy, że straty Skarbu Państwa z tytułu działalności szarej strefy, wyłącznie w zakresie nieopłaconych podatków, wynoszą niemal 1 mld zł rocznie” – podaje PSWK.