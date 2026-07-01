Panuri, rozwijany jako nieinwazyjny test do wykrywania raka trzustki, jest najbardziej zaawansowanym i priorytetowym projektem Urteste. – Stany Zjednoczone są największym rynkiem diagnostyki in vitro na świecie, dlatego skuteczna ochrona własności intelektualnej ma kluczowe znaczenie zarówno dla dalszego rozwoju projektu, jak i rozmów z potencjalnymi partnerami strategicznymi. To również potwierdzenie światowej innowacyjności naszej technologii wykrywania nowotworów na podstawie próbki moczu. Ponadto planujemy ubiegać się o ochronę patentową kolejnych elementów testu Panuri, co pozwoli zwiększyć zakres ochrony oraz wydłużyć okres jej obowiązywania. Posiadamy najszersze na świecie portfolio prototypów onkologicznych testów diagnostycznych opartych na analizie próbki moczu i konsekwentnie realizujemy strategię prowadzącą do ich komercjalizacji – komentuje Grzegorz Stefański, prezes Urteste.

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Test Panuri jest objęty ochroną patentową również w Polsce, Japonii, Indonezji, Singapurze, Rosji i Korei Południowej. Spółka prowadzi także postępowania patentowe na innych ważnych międzynarodowych rynkach.

Trwają badania kliniczne testu Panuri w Europie

W czerwcu Urteste poinformowało o zastosowaniu testu Panuri u pierwszego uczestnika badania klinicznego prowadzonego w Europie. Głównym celem badania jest ocena skuteczności testu Panuri w wykrywaniu raka trzustki, a pierwszorzędowe punkty końcowe obejmują czułość i swoistość testu. Badanie jest prowadzone w Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Docelowo obejmie 30 ośrodków w tych krajach. Analizie statystycznej zostaną poddane próbki od 550 uczestników. Spółka oczekuje uzyskania wyników analizy pośredniej (interim analysis) w IV kwartale tego roku. Wyniki badania będą częścią dokumentacji wykorzystanej w procesie certyfikacji wyrobu medycznego IVD (do diagnostyki in vitro) opracowanego przez Urteste w Europie. Ponadto potencjalnie mogą stanowić uzupełnienie danych klinicznych uzyskanych w planowanym badaniu w USA.

Urteste posiada obecnie 13 prototypów testów diagnostycznych dla nowotworów: piersi, mózgu, żołądka, dróg żółciowych, jajnika, trzonu macicy, nerki, jelita grubego, płuca, wątroby, trzustki i prostaty. Rozwijana przez spółkę innowacyjna technologia polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu przy pomocy odpowiednich testów, powodujących zmianę intensywności zabarwienia moczu, co może świadczyć o obecności nowotworu.