Z tego artykułu dowiesz się: Jaka jest sytuacja Pure Biologics.

Jakie są priorytety na 2026 r.

Ile warte są akcje.

Co się dzieje na rynku biotech w USA.

Walne zgromadzenie Pure Biologics postanowiło o dalszym istnieniu spółki. Był to wymóg formalny, wynikający z kodeksu spółek handlowych (strata przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią zakładowego).

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Jaka jest sytuacja Pure Biologics

Płynność spółki w ostatnim czasie się poprawiła. Odbiły też notowania.

– Przede wszystkim uczyniliśmy bardzo duże postępy w realizacji strategicznego porozumienia z Biofund Capital Management: polsko-amerykańskim funduszem działającym w skali międzynarodowej, który wspiera perspektywiczne projekty z zakresu biotech i medtech, również z Polski – mówi prezes Pure Biologics, Filip Jeleń. Dodaje, że w ramach wspomnianych porozumień Biofund wprowadził do spółki projekt multiQure, czyli terapię genową RNAi choroby Huntingtona, jednej z najcięższych genetycznych chorób neurodegeneracyjnych. W zamian Biofund objął nowe akcje, które będą stanowiły 49,99 proc. w nowej strukturze akcjonariatu.

– Ponadto w ramach porozumień nasz istotny akcjonariusz ACRX zobowiązał się do umorzenia pożyczki w zamian za akcje, dzięki czemu doprowadziliśmy do oczyszczenia naszego bilansu. Z sukcesem przeprowadziliśmy również emisję akcji, dzięki której pozyskaliśmy 50 mln zł na rozwój projektu multiQure – mówi prezes. Wskazuje również na pozytywne informacje z branży napływające zza oceanu. Niedawno uniQure, notowana na rynku Nasdaq spółka pracująca nad terapią konkurencyjną wobec projektu multiQure, po formalnym spotkaniu z FDA poinformowała, że agencja uznała trzyletnią analizę z badań fazy I/II za podstawę do złożenia wniosku w trybie przyspieszonej rejestracji, co planowane jest na III kwartał.

– Dodam, że cena akcji uniQure w dniu publikacji komunikatu na ten temat rosła aż o prawie 80 proc. Jest to bardzo ważna informacja dla multiQure, ponieważ stanowi drogowskaz oraz ułatwia procesy regulacyjne dla terapii genowych. Z pewnością nie umknęło to uwadze inwestorów, którzy już utożsamiają akcje Pure Biologics z projektem multiQure – wskazuje szef spółki.

Kurs w długoterminowym trendzie spadkowym

Wspomniane już 50 mln zł zostało pozyskane w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu. Spółka znalazła popyt na 50 mln akcji serii S po 1 zł za sztukę. Obecnie kurs rynkowy wynosi 2,3 zł. Wprawdzie w ostatnich tygodniach poszedł w górę, ale nadal jest znacząco niższy niż w poprzednich latach. Od maksymalnych poziomów notowanych w czasie tzw. covidowej hossy w okresie 2020-2021 spadł aż o 98 proc.