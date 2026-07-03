„Przewidywane średnioroczne nakłady inwestycyjne to ok. 6,5 mld zł, z czego blisko 40 proc. spółka zamierza przeznaczać na projekty rozwojowe. Dodatkowo około 2 proc. wartości nakładów na inwestycje rzeczowe w kraju stanowić będą wydatki na realizację prac badawczo-rozwojowych obejmujących: rozwiązywanie wyzwań technologicznych w obszarze produkcji górniczej i hutniczej, kwestie zrównoważonego rozwoju, a także projekty i innowacje otwierające nowe kierunki rozwoju działalności” – podano w komunikacie giełdowym spółki.

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Wśród celów strategii na lata 2026-2030 wymieniono także utrzymanie średniorocznej produkcji miedzi płatnej na poziomie 730 tys. ton, z czego około 80 proc. z aktywów krajowych (w tym 180 tys. ton ze złomów) oraz 20 proc. z aktywów zagranicznych, utrzymanie średniorocznej produkcji srebra na poziomie 1 290 ton oraz produkcji molibdenu na poziomie 4 mln funtów.

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Kolejny cel to utrzymanie wartości średniorocznego skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA na poziomie 12 mld zł oraz marży EBITDA na poziomie 25,6 proc., przy założeniu średniorocznej ceny miedzi 11 454 dol/Mg, ceny srebra 58,18 dol. za uncję oraz kursu walutowego USD/PLN na poziomie 3,56.

„Nadrzędnym celem strategicznym GK KGHM jest rentowne wydobycie surowców z perspektywą po roku 2055. Strategia GK KGHM 2055+ definiuje misję »Innowacja w każdym gramie miedzi« oraz wizję »Odpowiedzialne wydobycie dla przyszłych pokoleń«” – podano.

KGHM jest największym w Europie producentem miedzi, uznawanej za surowiec strategiczny dla Unii Europejskiej. Odpowiada za niemal 50 proc. unijnej produkcji miedzi górniczej. Polskie zasoby miedzi stanowią ok. 85 proc. zasobów europejskich.