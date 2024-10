- Proponowana przez nas cena emisyjna 8 zł za pojedynczą akcję odzwierciedla zrównoważone podejście do potrzeb naszej firmy, jak i interesów akcjonariuszy oraz inwestorów. W chwili obecnej naszym głównym celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania, niezbędnego do realizacji kluczowych zadań. Biorąc pod uwagę obecne wyceny, środki pozyskane z nowej emisji, powinny pozwolić nam na dalsze, stabilne rozszerzanie działalności operacyjnej i sprzedaż co najmniej jednego z naszych kluczowych wyrobów medycznych – wyjaśnia Arkadiusz Dorynek, dyrektor ds. finansowych w Medinice.

Reklama

Czytaj więcej Medycyna i zdrowie Medinice: Plany emisji akcji zdołowały kurs Podczas poniedziałkowej sesji akcje Medinice traciły nawet ponad 11 proc., schodząc poniżej poziomu 10 zł. Wzmożona aktywność sprzedających to odpowiedź na plany emisji nowych akcji.

Jednocześnie spółka poinformowała o zawarciu umowy inwestycyjnej z największym akcjonariuszem Parmanand Fundacja Rodzinna, który zobowiązał się do objęcia akcji serii M w łącznej kwocie co najmniej 9,6 mln zł. - Zawarta umowa inwestycyjna stanowi ważny krok w realizacji naszego planu pozyskania dodatkowego kapitału w drodze emisji nowych akcji. Jest to wyraz zaufania naszych głównych akcjonariuszy, którzy od początku są silnie zaangażowani w naszą strategię rozwoju. Otwiera to przed nami możliwości przyspieszenia realizacji procesów badawczo-rozwojowy w naszych wiodących projektach - komentuje Sanjeev Choudhary, prezes Medinice.

Medinice potrzebuje gotówki na dalszy rozwój projektów

Spółka potrzebuje środków na dokończenie certyfikacji i sprzedaż flagowych projektów PacePress oraz CoolCryo, które znajdują się w zaawansowanej fazie badań klinicznych. Obecnie priorytetem spółki jest dokończenie badań klinicznych oraz ich komercjalizacja. Dodatkowo środki mają zapewnić rozwój projektów MiniMax oraz AtriClamp.

W ramach projektu CoolCryo spółka szykuje się do uzyskania certyfikacji przez amerykański urząd FDA, co umożliwi wprowadzenie urządzenia na rynek USA. Badanie techniczne i badania użyteczności zostały zakończone, a certyfikacja FDA spodziewana jest w połowie 2025 roku.