Kolejne dobre wieści z Medicalgorithmics. Kurs poszybował w górę

Medicalgorithmics poinformował o rozszerzeniu współpracy z kanadyjskim instytutem badawczym Population Health Research Institute (PHRI) – jednym z czołowych ośrodków na świecie prowadzących badania kliniczne. Spółka podpisała umowę na udział w badaniu mającym na celu ocenę skuteczności ablacji chirurgicznej w leczeniu migotania przedsionków.



W ramach umowy Medicalgorithmics zapewni usługi monitorowania kardiologicznego dla pacjentów uczestniczących w badaniu klinicznym „Surgical Ablation of Atrial Fibrillation Efficacy”. W tym celu wykorzystanych zostanie do 500 urządzeń PocketECG do monitorowania pracy serca. Spółka będzie także świadczyć usługi telemetrii oraz monitoringu w czasie rzeczywistym parametrów EKG pacjentów z wykorzystaniem tych urządzeń. Umowa została podpisana na okres siedmiu lat, przy czym Medicalgorithmics planuje zakończyć realizację umowy w ciągu 30 miesięcy, do przełomu lat 2026/2027. Wynagrodzenie za świadczone usługi wyniesie do 310 tys. euro (ok. 1,3 mln zł).

Medicalgorithmics rozwija segment badań klinicznych

To czwarta już umowa spółki w obszarze biznesowym badań klinicznych. We wrześniu ubiegłego roku Medicalgorithmics informował o podpisaniu umowy z PHRI dotyczącej współpracy przy realizacji badania klinicznego mającego na celu wykrywanie migotania przedsionków po operacjach niekardiologicznych. W ramach tego projektu zostanie wykorzystanych 60 urządzeń PocketECG. Spółka uczestniczy również w badaniu klinicznym prowadzonym przez Simbec Orion oraz dostarcza usługi zapewnienia bezpieczeństwa kardiologicznego w badaniu klinicznym GOAL-HF, prowadzonym przez szwedzką firmę biofarmaceutyczną AnaCardio. Zarząd Medicalgorithmics szacuje, że szacowane łączne przychody z czterech realizowanych obecnie badań mogą wynieść ok. 580 tys. euro (ok. 2,5 mln zł) w okresie dwu najbliższych lat.

- Rok 2025 będzie pierwszym, w którym odnotujemy znaczące przychody z segmentu badań klinicznych, co dowodzi, że Medicalgorithmics posiada wszystkie atuty, aby istotnie zwiększyć swój udział i przychody w tym obszarze. Wykorzystujemy nasze urządzenia i oprogramowanie z algorytmiką AI w rentownych i prestiżowych badaniach, które poza satysfakcjonującą marżą potwierdzają naszą wiodącą pozycję w dziedzinie analizy EKG z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. To pozwoli nam pozyskiwać kolejne projekty we współpracy z PHRI oraz innymi czołowymi ośrodkami badawczymi, co powinno przyczynić się do dalszego istotnego wzrostu przychodów z tych usług – uważa Maciej Gamrot, członek zarządu Medicalgorithmics ds. finansowych.