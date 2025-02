Synektik zanotował w I kwartale roku obrotowego 2024/25 (okres od października do grudnia) 33,3 mln zł zysku netto, o 5 proc. mniej niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku. EBITDA zmniejszyła się rok do roku o 13 proc., osiągając 46,4 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 203 mln zł i były o ponad 25 proc. niższe niż rok wcześniej. Rezultaty były na wszystkich poziomach lepsze od przewidywań analityków. Rentowność EBITDA grupy wzrosła o 5,5 pkt. proc., do 25,1 proc., na co wpływ miał m.in. wzrost powtarzalnych przychodów segmentu dostaw sprzętu oraz usług.

Synektik notuje wzrost powtarzalnych przychodów

Segment dostaw sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych w I kwartale wypracował 191,1 mln zł przychodów i 50,6 mln zł zysku EBITDA. Rentowność EBITDA segmentu wyniosła 26,4 proc. wobec 20,2 proc. rok wcześniej. Powtarzalne przychody segmentu, osiągane ze sprzedaży usług (serwisowych, gwarancyjnych, IT) oraz dostaw zużywalnych materiałów i akcesoriów, zwiększyły się o 62 proc. do 68,1 mln zł.

Przychody segmentu radiofarmaceutyków wzrosły rok do roku o 22 proc., do 12,1 mln zł (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych). Powtarzalne przychody segmentu, osiągane dzięki realizacji długoterminowych umów na dostawy produkowanych przez grupę radiofarmaceutyków, wzrosły o 5 proc. EBITDA segmentu wyniosła 3,9 mln zł.