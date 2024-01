Pure Biologics zapowiedziało emisję. Akcje tanieją

W planach jest wyemitowanie do 1,5 mln nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru. Akcje mają zostać zaoferowane przez spółkę w trybie subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna zostanie ustalona przez zarząd, przy czym zobowiązany on będzie uzyskać zgodę rady nadzorczej. Umowy objęcia akcji mają zostać przez spółkę zawarte do końca czerwca.

Nie jest to pierwsza próba pozyskania kapitału przez Pure z emisji akcji. W grudniu 2023 r. firma rozpoczęła publiczną ofertę do 1,71 mln akcji serii I i szacowała, że wpływy netto mogą wynieść do 17,5 mln zł. Oferta została jednak odwołana, ponieważ inwestorzy nie złożyli zapisów na akcje o łącznej wartości co najmniej 11 mln zł.

"W związku z odwołaniem oferty publicznej akcji spółki serii I z zachowaniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy, prowadzonej na podstawie prospektu spółki zatwierdzonego przez KNF w dniu 12 grudnia 2023 r., ze względu na niewystarczające zainteresowanie przedmiotową ofertą przez akcjonariuszy i inwestorów zewnętrznych, zarząd spółki poszukuje alternatywnych źródeł finansowania działalności spółki" - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Zarząd informuje, że jednym z potencjalnie dostępnych dla spółki alternatywnych źródeł finansowania jest pozyskanie co najmniej jednego zewnętrznego inwestora wyrażającego gotowość do objęcia nowych akcji.

Podczas najbliższego NWZ akcjonariusze będą też głosować nad udzieleniem zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.