Pure Biologics rozpoczął ofertę publiczną do 1,71 mln akcji

Proces potrwa do 19 grudnia a ustalenie ceny emisyjnej nastąpi 20 grudnia. Cena maksymalna akcji oferowanych została ustalona na poziomie 10 zł za akcję. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych będą prowadzone w dniach 21-22 grudnia 2023 r. Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji akcji oferowanych mogą wynieść do 17,5 mln zł.

Pozyskane środki Spółka planuje przeznaczyć przede wszystkim na przeprowadzenie badania first-in-human (Faza 0) we flagowych projektach lekowych PB004 i PB003G w pierwszej połowie 2024 r. oraz przygotowanie do wznowienia działalności usługowej. - Jesteśmy o krok od badań first-in-human fazy 0. Jest to efekt naszej wieloletniej pracy, której wykonanie nie byłoby możliwe m.in. bez wsparcia inwestorów. W perspektywie połowy 2024 r. spodziewamy się kompletnych wyników Fazy 0, która ma nam dostarczyć informacji o efektywności naszych cząsteczek u ludzi. Równolegle prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami, którzy od dłuższego czasu śledzą rozwój naszych projektów – naszą intencją pozostaje podpisanie co najmniej jednej umowy partneringowej w pierwszej połowie 2024 r. Ma to nam pozwolić kontynuować rozwój projektów we współpracy z firmą farmaceutyczną, która przejmie dalsze finansowanie badań – komentuje Filip Jeleń, akcjonariusz i prezes Pure Biologics.

W ocenie zarządu spółki, pozyskanie wpływów z oferty w wysokości ok. 17,5 mln zł netto, przy założeniu pozyskania środków ze zwrotów dotacyjnych, zwrotów VAT i fazowania projektów oraz nowych dotacji, będzie wystarczające dla pełnej realizacji wskazanych powyżej celów oraz zapewni pokrycie kosztów działalności bieżącej spółki do końca pierwszej połowy 2024 r.

- Pierwsza połowa 2024 r. ma być przełomowym okresem w historii spółki. Realizujemy kompleksowy plan przeprowadzenia w tym czasie badań first-in-human fazy 0 w naszych projektach. W perspektywie tej planujemy również podpisać co najmniej jedną umowę partneringową, a także pozyskać granty na nowe projekty lekowe, które w pierwszych etapach nie będą wymagały dodatkowych nakładów finansowych ze strony spółki. W przypadku pozyskania dotacji dla rozwijającej medtechowy projekt PB103 spółki celowej Doto Medical, dysponujemy wstępną deklaracją inwestora o gotowości do zabezpieczenia 7,5 mln zł do wkładu własnego do projektu. Realizacja tych planów powinna przyczynić się do wzrostu wartości naszego biznesu – ocenia prezes.

Pure Biologics szacuje, że w perspektywie pierwszej połowy 2024 r. koszty działalności wyniosą 22,1 mln zł, z czego ok. 17,5 mln zł spółka planuje pokryć z emisji akcji.