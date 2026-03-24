Bitcoin utknął między dołkiem i szczytem

Jak zwracają uwagę eksperci XTB, notowania bitcoina mogą być wskazówką dotyczącą tego, jak może zachowywać się amerykański rynek akcji.

– Korelacja między BTC a S&P 500 spadła do najniższego poziomu od 2020 r., ale co istotne – bitcoin zaczął spadać dużo wcześniej, nim rynek akcji rozpoczął korektę. W takim wariancie możemy oczekiwać, że bez powrotu BTC na wzrostowe tory, podbicia indeksów mogą być raczej okazjami do realizacji zysków, nie zmiany trendu na wzrostowy – wskazują analitycy firmy XTB. Jednocześnie zwracają uwagę na coraz bardziej atrakcyjną wycenę bitcoina. – Wycena wskazuje na coraz bliższe „atrakcyjne” poziomy z poprzednich rynków niedźwiedzia w latach 2020 i 2022. Z drugiej strony dla BTC kryzys spowodowany drożejącymi cenami ropy wydaje się czymś nowym i nie jest pewne ani jak zareagują w średnim terminie rynki, ani czy sytuacja zostanie szybko rozwiązana. Wydaje się, że spadki mogłyby wyhamować powyżej 40 tys. USD gdyby doszło do kolejnej fali wyprzedaży – dodają eksperci.