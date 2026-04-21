Inwestycje
Notowania
Reklama

Bitcoin między młotem, a kowadłem

Powrót rynkowej niepewności związanej z sytuacją na Bliskim Wschodzie uderzył również w rynek kryptowalut. Bitcoin, który w ostatnich dniach był już po 78 tys. USD, w poniedziałek był wyceniany na około 75 tys. USD. Jak jednak wskazują analitycy XTB, są też i bardziej optymistyczne informacje.

Publikacja: 21.04.2026 06:00

Foto: Adobestock

Przemysław Tychmanowicz

– Napływy do funduszy ETF opartych na bitcoinie wyraźnie przyspieszyły, a ostatni tydzień przyniósł najmocniejszy sygnał odbudowy popytu instytucjonalnego od połowy stycznia. Jeśli napięcia geopolityczne eskalują, możemy oczekiwać częściowej realizacji zysków w tej grupie inwestorów – zwracają uwagę eksperci XTB i dodają: – Łączne napływy do pięciu głównych grup spot ETF-ów kryptowalutowych sięgnęły około 1,37 mld dolarów, co oznacza wzrost o blisko 40 proc. względem poprzedniego tygodnia. To sugeruje, że kapitał wraca nie tylko do bitcoina, ale szerzej do całego segmentu aktywów cyfrowych – podkreślają analitycy.

Wiosenna promocja -50% na Parkiet.com z NYT!

Wiosenna promocja dotyczy rocznej subskrypcji Parkiet.com w pakiecie z The New York Times.

Kliknij i poznaj warunki

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama