Bitcoin i spółka w odwrocie. Wsparcie pilnie poszukiwane

A przecież towarzystwa funduszy inwestycyjnych przygotowują się, do uruchomienia pierwszych w USA funduszy bezpośrednio inwestujących w ether, drugą co do rangi walutę cyfrową. Z kolei solana jeszcze nie tak dawno była faworytem wielu graczy na tym rynku.

Bitcoin , który w marcu ustanowił rekord na poziomie 73,798 tys. dolarów, w tym kwartale przegrywa z akcjami, obligacjami i złotem.

Obecnie 200-dniowa średnia ruchoma w okolicach 57,500 tys. USD stanowi możliwe wsparcie dla kursu bitcoina, wskazuje Tony Sycamore, analityk IG Australia.