Pierwsze dni września przyniosły już trzy publiczne emisje obligacji korporacyjnych. Cavatina Holding zwiększyła wartość emisji z 7 do 11,13 mln euro, a Victoria Dom przy emisji na 88,6 mln zł ustaliła marżę na najniższym przewidzianym poziomie (4,10 proc.), przy szacowanych zapisach na kwotę około 250 mln zł (z ponad 60 - proc. redukcją zapisów). W drugiej połowie września kończy się emisja PCC Exol o wartości 25 mln zł, przy rekordowo niskiej jak dla tego emitenta marży na poziomie 2,20 proc. InPost uplasował euroobligacje o wartości 850 mln euro, wobec początkowo oczekiwanych przez spółkę 750 mln euro. Emisję na kwotę 75 mln zł zapowiedział Robyg– rozliczenie planowane jest na początek października. PKO Bank Hipoteczny uzyskał zgodę KNF na publiczne emisje listów zastawnych skierowane do inwestorów indywidualnych (prospekt o wartości 10 mld zł). KNF zatwierdziła także prospekt emisji publicznych o wartości 900 mln zł dla windykacyjnego KRUK-a.

