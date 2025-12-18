Nowa platforma umożliwia tworzenie spersonalizowanych doświadczeń klientów w czasie rzeczywistym, integrując dane, treści i kanały komunikacji w jednym ekosystemie. Wykorzystanie sztucznej inteligencji, zaawansowanej analityki oraz możliwości Adobe Experience Cloud pozwoli Alior Bankowi prowadzić kampanie marketingowe w modelu omnichannel, dopasowując działania do indywidualnych potrzeb i zachowań klientów.
Transformacja ta wpisuje się w strategiczne cele Alior Banku, które koncentrują się na wzmacnianiu relacji z klientami, oferowaniu nowoczesnych usług w aplikacji mobilnej oraz zwiększaniu wyników w kluczowych produktach. Dzięki nowej platformie aplikacja banku stanie się centrum interakcji, komunikacji w czasie rzeczywistym oraz intuicyjnego zarządzania finansami, umożliwiając klientom dostęp do spersonalizowanych ofert.
„Wdrożenie nowej platformy kampanijnej to istotna transformacja technologiczna i organizacyjna, która daje Alior Bankowi dodatkowy potencjał do realizacji celów biznesowych i dywersyfikacji przychodu. Ten projekt jest także elementem strategii IT naszego banku, zakładającej budowę przewagi konkurencyjnej dzięki usługom chmurowym oraz autonomię zespołów dzięki platformom low-code” - mówi Jacek Malkiewicz, CIO Alior Banku.
„Oparte na zaufaniu relacje z klientami buduje się dzięki głębokiemu zrozumieniu ich potrzeb, umiejętności szybkiego dostarczania wartości oraz treściom, które naprawdę rezonują. Dzięki swojej silnej wizji i ambicjom Alior Bank jest gotowy na redefinicję doświadczeń klienta i wyznaczanie nowych standardów. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tej transformacj” - mówi Nadine Wolanke, Dyrektor Zarządzająca Adobe na Europę Centralną.
Współpraca z Adobe i Dentsu Polska daje bankowi dostęp do najnowszych technologii oraz specjalistycznej wiedzy w zakresie zarządzania treścią, automatyzacji kampanii i integracji danych klientów. Nowe rozwiązanie umożliwia szybsze tworzenie i aktywację treści, skracając czas realizacji kampanii oraz zwiększając efektywność komunikacji.
„Jestem przekonany, że współpraca z Adobe i Dentsu już wkrótce przełoży się na wzmocnienie relacji z odbiorcami naszych usług i pozwoli nam trafniej odpowiadać na potrzeby obecnych i przyszłych klientów. Stawiamy sobie bardzo ambitne cele. Wierzę, że doświadczenie Adobe i Dentsu oraz kompetencje naszych pracowników pomogą nam w ich realizacji” - mówi Łukasz Wiktor, dyrektor zarządzający Pionem Kanałów Dystrybucji Alior Banku.
Wdrożenie platformy Adobe to nie tylko zmiana technologiczna, ale również nowe podejście do relacji z klientem - oparte na zrozumieniu jego potrzeb, kontekstu i preferencji. Alior Bank, jako cyfrowy lider, kontynuuje swoją misję oferowania usług wykraczających poza tradycyjne produkty bankowe, stawiając na innowacje, mobilność i wygodę.
Kontakt dla mediów
Aleksandra Mrówka
Źródło informacji: Alior Bank
Materiał Promocyjny
