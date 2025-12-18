17:01 Na GPW rozbrzmiewa ostatni dzwonek

Czwartkowa sesja dobiega końca, a to oznacza także koniec tegorocznego Parkiet Challenge. Zwycięża Rafał Więcek, który w finale wypracował 10,5-proc. stopę zwrotu.

16:48 To już ostatnia prosta

Do końca tegorocznej edycji Parkiet Challenge pozostały ostatnie minuty. Za moment poznamy mistrza inwestycji 2025 roku! Na ten moment na czele utrzymuje się Rafał Więcek, ale tuż za nim plasuje się Dariusz Mazur. Na trzecim miejscu podium Ziemowit Kowalczuk.

Foto: gra.parkiet.com

16:35 Kolejne przesunięcia w czołówce

Na podium wskakuje Mateusz Klimek.

16:19 Ostatnie kilkadziesiąt minut gry przed nami

Powoli zbliżamy się do decydującej fazy czwartkowej sesji, a to oznacza także ostatnie chwile Parkiet Challenge. Pierwszą pozycję nadal dzierży Rafał Więcek.

16:03 WIG20 wychodzi na prostą pod koniec sesji

Indeks dużych spółek na godzinę przed końcem sesji odrabia wcześniejsze straty na fali poprawy nastrojów na Wall Street. Na zielono świeci większość indeksów w Europie.

15:44 Rynek podnosi się po mocnym otwarciu za oceanem

WIG20 ogranicza dzisiejsze spadki do 0,3 proc. w nadziei na odreagowanie w USA, gdzie S&P 500 rozpoczął dzień od 0,8-proc. zwyżki, a Nasdaq zyskuje ponad 1 proc.

Foto: gra.parkiet.com

14:57 Walka się zaostrza

Czwartkowa sesja wchodzi w decydującą fazę, a w czołówce finałowego rankingu następują popołudniowe zmiany. Rafał Więcek wciąż jest na miejscu pierwszym, ale po piętach depcze mu Dariusz Mazur, najlepszy uczestnik I etapu Parkiet Challenge.

14:42 Lepsze nastroje po danych z USA

Rynek odrabia przedpołudniowe straty w reakcji na dane o inflacji z USA, która okazała się wyraźnie niższa od prognoz.

Foto: gra.parkiet.com

14:27

Czołówka rankingu jak na razie jest bez zmian. Z blisko 11-proc. stopą zwrotu prowadzi Rafał Więcek. Za nim są Dariusz Mazur oraz Monika Potorska.

14:23 Przed nami dane makro z USA

Za moment pojawią się dane makroekonomiczne w Stanach Zjednoczonych, które mogą wpłynąć na globalne nastroje. Na krajowym rynku wciąż przewagę mają niedźwiedzie, ale spadek WIG20 ogranicza się do 0,5 proc.

13:12 Przed nami druga połowa sesji

Rafał Więcek od kilku godzin utrzymuje się na pierwszej pozycji z blisko 11-proc. stopą zwrotu, wypracowaną od rana. Na miejscu drugim na początku drugiej części sesji plasuje się Monika Potorska. Trzeci jest Dariusz Mazur - lider po I etapie Parkiet Challenge.

Foto: gra.parkiet.com

12:11 Przewaga niedźwiedzi wzrasta

Południe przynosi kolejny atak podaży na GPW. WIG20 traci już ponad 0,7 proc., schodząc na najniższe poziomy od poniedziałku. Może to oznaczać kolejne zmiany w rankingu finałowym Parkiet Challenge.

Foto: gra.parkiet.com

11:46 Przedpołudniowe uspokojenie na giełdzie

Krajowy rynek wchodzi w mniej zmienną fazę sesji. WIG20 utrzymuje około 0,4-proc. zniżkę. Słabsze od niego są indeksy średnich i małych spółek.

Foto: gra.parkiet.com

10:59 Popłaca gra na spadki

Niecałe dwie godziny handlu za nami, a obroty na GPW przekraczają już 0,3 mld zł. Po serii zwyżek w pierwszej połowie miesiąca ostatnie dni nad Wisłą są słabsze. W czwartek przed południem WIG20 traci ponad 0,4 proc.