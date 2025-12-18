Nowy model stawia na większą autonomię zespołów i współdziałanie między różnymi jednostkami banku, jak codzienna współpraca biznesu i IT wokół wizji i rozwoju poszczególnych produktów bankowych w niemalże 100 zespołach, tzw. squadach. Zwinne podejście pozwoli także na sprawniejsze dostarczanie produktów. Zespoły wyposażone w większą decyzyjność i odpowiedzialność mogą szybciej reagować na potrzeby zmieniającego się rynku oraz testować nowe pomysły w praktyce, minimalizując czas ich wdrożenia. Cele squadów są bezpośrednio powiązane z celami strategicznymi banku, co zapewnia spójność działań i koncentrację na priorytetach biznesowych.

Nie jest to pierwsze zetknięcie Alior Banku z metodyką zwinną, ale aktualna transformacja to pełnoskalowy, spójny model działalności całej organizacji. Na kolejnych etapach transformacji Alior Bank zakłada wprowadzenie zwinnego podejścia w większości pozostałych zespołów centrali.

Transformacja organizacji była możliwa dzięki zaangażowaniu pracowników na każdym szczeblu. W zaledwie około 70 dni zrealizowano 52 rekrutacje na stanowiska agile. Fundamentem nowego modelu jest 12 tribe’ów rozwijających strategiczne obszary banku wraz z 10 centrami kompetencji wspierającymi ekspercko proces wytwórczy. Wszyscy pracownicy odpowiedzialni za tworzenie i rozwój oferty banku zostali przeszkoleni z nowego modelu pracy. Dodatkowo, około 1 250 osób otrzymało nowe przypisania w strukturze organizacyjnej. Zmiana została przeprowadzona płynnie. Projekt „Gepard” w pełni zasłużył na swoją nazwę - wdrożenie zakończono trzy miesiące przed planem, w rekordowym tempie jak na polski rynek.

„Transformacja zwinna to nie tylko zmiana sposobu zarządzania projektami, ale przede wszystkim nowa filozofia działania całej organizacji. Jest naszą odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów, którzy coraz częściej oczekują szybkich, elastycznych i innowacyjnych rozwiązań na konkurencyjnym rynku” - mówi Jakub Rodak, dyrektor Departamentu Strategii w Alior Banku.

Głównym elementem zmiany są aspekty kultury organizacyjnej - nacisk na współpracę, transparentność i ciągłe doskonalenie. Pracownicy są zachęcani do dzielenia się wiedzą i pomysłami na rozwój oferty, otwartości oraz aktywnego uczestniczenia w procesie usprawniania codziennej pracy.

„Chcemy, aby nasze zespoły miały przestrzeń do eksperymentowania, rozwijania kompetencji i samodzielnego tworzenia wizji rozwiązań. Dzięki temu budujemy środowisko, w którym każdy członek zespołu ma wpływ na kształtowanie oferty i kierunek rozwoju banku” - dodaje Katarzyna Sobolewska, dyrektorka Centrum Transformacji Alior Banku.

Zwinność jest kluczowym elementem strategii „Alior Bank. Albo nic.” na lata 2025-2027, której celem jest utrzymanie pozycji lidera w obszarze nowoczesnych usług finansowych, wzrost bazy aktywnych klientów oraz dalsza cyfryzacja procesów. Bank stawia na relacyjność, innowacyjność i doskonałość operacyjną, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w nowych narzędziach, aplikacjach, a także uproszczonych procesach decyzyjnych.

Źródło informacji: Alior Bank

Materiał Promocyjny