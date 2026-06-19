Sztuczna inteligencja w firmie – jak pisać politykę AI, czego unikać i kto odpowiada, gdy coś pójdzie nie tak

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Julia Trzmielewska, Senior Counsel, adwokat, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
Nie wszystkie omówione poniżej elementy muszą znaleźć się w każdej polityce; w mniejszym podmiocie może ona przybrać formę zwięzłego one-pagera. Niezależnie od objętości dokument powinien wykraczać poza katalog zakazów – wyjaśniać ryzyka i dostarczać praktycznych wskazówek. Poniższe uwagi dotyczą organizacji korzystających z gotowych narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Claude czy Microsoft Copilot. Podmioty tworzące własne systemy AI potrzebują znacznie szerszej regulacji.
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