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Sztuczna inteligencja w firmie – jak pisać politykę AI, czego unikać i kto odpowiada, gdy coś pójdzie nie tak

Nie istnieje jeden uniwersalny wzór polityki AI – każdy dokument wymaga dostosowania do stosowanych narzędzi, dojrzałości AI organizacji, specyfiki branży, charakteru działalności i struktury organizacyjnej.

Publikacja: 19.06.2026 17:56

Julia Trzmielewska, Senior Counsel, adwokat, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Julia Trzmielewska, Senior Counsel, adwokat, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Foto: seg.org.pl

Julia Trzmielewska, Sylwia Macura-Targosz

Nie wszystkie omówione poniżej elementy muszą znaleźć się w każdej polityce; w mniejszym podmiocie może ona przybrać formę zwięzłego one-pagera. Niezależnie od objętości dokument powinien wykraczać poza katalog zakazów – wyjaśniać ryzyka i dostarczać praktycznych wskazówek. Poniższe uwagi dotyczą organizacji korzystających z gotowych narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Claude czy Microsoft Copilot. Podmioty tworzące własne systemy AI potrzebują znacznie szerszej regulacji.

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