Sztuczna inteligencja w firmie – jak pisać politykę AI, czego unikać i kto odpowiada, gdy coś pójdzie nie tak

Nie wszystkie omówione poniżej elementy muszą znaleźć się w każdej polityce; w mniejszym podmiocie może ona przybrać formę zwięzłego one-pagera. Niezależnie od objętości dokument powinien wykraczać poza katalog zakazów – wyjaśniać ryzyka i dostarczać praktycznych wskazówek. Poniższe uwagi dotyczą organizacji korzystających z gotowych narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Claude czy Microsoft Copilot. Podmioty tworzące własne systemy AI potrzebują znacznie szerszej regulacji.