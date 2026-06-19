Ramy prawne sztucznej inteligencji

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Karolina Romanowska adwokat, Wardyński i Wspólnicy sp.k.
AI governance można zdefiniować jako zbiór reguł, procesów oraz ram odpowiedzialności przyjętych przez organizację w celu zapewnienia, że wykorzystywane przez nią rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji funkcjonują w sposób zgodny z prawem i innymi standardami przyjętymi przez organizację. Obejmuje to w szczególności tworzenie wewnętrznych polityk, precyzyjne przypisanie kompetencji poszczególnym osobom oraz regularne podnoszenie świadomości i kwalifikacji personelu.
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