Rola zarządu i komunikacja z interesariuszami

Grupa od 2021 roku przygotowywała się do tego obowiązku, a za lata 2023 i 2024 opublikowane zostały sprawozdania zrównoważonego rozwoju oparte na standardach ESRS i poddane badaniu biegłego rewidenta.

Zaangażowanie zarządu w proces raportowania

O dojrzałości podejścia do roli ESG w spółce świadczy zmiana roli raportu ESG: nie jest on działaniem wizerunkowym i komunikacyjnym, lecz elementem systemu zarządzania ryzykiem i wartością przedsiębiorstwa – sprawozdaniem pokazującym, w jaki sposób decyzje zarządcze przekładają się na wyniki środowiskowe, społeczne i finansowe spółki. W Grupie Polenergia odpowiedzialność za ten proces ma charakter strategiczny: strategia biznesowa Grupy integruje cele ESG. Pomimo braku obowiązku raportowania zarząd Grupy podjął decyzję o kontynuowaniu operacjonalizacji ESG w strukturze zarządczej. Przestrzeganie ładu korporacyjnego i czynników ESG wzmacnia wyniki finansowe, pozycję rynkową spółki, poprawia reputację i wiarygodność. Celem raportowania jest nie tylko transparentność, ale i wpływ na realne decyzje biznesowe. Strategiczne i dojrzałe umiejscowienie ESG w porządku korporacyjnym umacnia procesy biznesowe Grupy, pozwala oceniać projekty np. poprzez pryzmat ich zgodności z Taksonomią (UE). Grupa Polenergia skupia się na budowie projektów OZE, zgodnych z zasadami TKK (techniczne kryteria kwalifikacji) i DNSH (nie czyń poważnych szkód) oraz potwierdzeniem należytej staranności w obszarze praw człowieka (minimalne gwarancje). W ten sposób od początku budowy projektów tworzona jest wartość dla klientów Grupy kupujących energię OZE. Kupując produkt od firmy, która w procesy decyzyjne od podjęcia budowy projektu włącza zasady ESG, otrzymywana jest energia nie tylko odnawialna, ale też zrównoważona. Zaangażowanie zarządu stanowczo wykracza więc poza udział w procesie raportowania – to ustalenie nowego paradygmatu zarządzania całą działalnością firmy. To także łatwiejszy dostęp do kapitału (np. emisje zielonych obligacji).

Transparentność wobec inwestorów, banków, partnerów biznesowych i klientów

Dla spółki rozwijającej kapitałochłonne projekty OZE transparentność wynikająca z integracji ESG ze strategią biznesową jest jednym z fundamentów stabilnego finansowania. Banki, fundusze inwestycyjne i instytucje finansowe w coraz większym stopniu uzależniają warunki kredytowania od jakości raportowania ESG oraz poziomu zgodności z takimi europejskimi regulacjami, jak Taksonomia (UE) czy wymogi dyrektywy CSRD. Transparentność i włączenia paradygmatu zrównoważonego rozwoju w realizację projektów czy linii biznesowych mają ogromne znaczenie. W kontekście wielomiliardowych inwestycji w np. morską energetykę wiatrową transparentność staje się czynnikiem strategicznym, wpływającym na tempo realizacji projektów.

Raport ESG nie jest celem samym w sobie, ale uruchomieniem procesu, który pozwala na zbudowanie wartości naszych poddostawców: to promowanie idei ESG i zarządzania realizacją projektów, współpraca z partnerami biznesowymi, którzy te wartości podzielają. Transparentność w zakresie pochodzenia energii, redukcji emisji czy wpływu inwestycji na lokalne społeczności buduje przewagę konkurencyjną – szczególnie wobec klientów korporacyjnych, którzy sami podlegają rygorystycznym wymogom raportowym. Sprzedaż przez Grupę Polenergia energii wyprodukowanej z aktywów własnych, zgodnych z Taksonomią UE, realnie wspiera dekarbonizację klientów. Dowodem na zakup „zrównoważonej” energii jest więc raport ESG, zaudytowany przez biegłego rewidenta w obszarze m.in. Taksonomii. Tak rewidowany dokument to podstawa transparentności biznesu.

Budowanie zaufania i relacji poprzez raport na temat zrównoważonego rozwoju

Zaufanie jest jednym z najcenniejszych aktywów w sektorze energetycznym. Projekty OZE wymagają współpracy z administracją publiczną, lokalnymi społecznościami, regulatorami oraz partnerami biznesowymi. Rzetelny, kompleksowy raport zrównoważonego rozwoju stanowi potwierdzenie, że spółka działa w sposób odpowiedzialny i przewidywalny. Proces przygotowywania samego dokumentu to także doskonały moment na stworzenie platformy dialogu z interesariuszami firmy w czasie przygotowania analizy podwójnej istotności: zrozumienie potrzeb, dostosowanie dokumentu do wymogów i potrzeb wszystkich grup interesariuszy stanowić będzie o jego dostępności i użyteczności.