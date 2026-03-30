Pracownicy 50+ na rynku pracy – wyzwania, trendy i szanse

Polska znajduje się obecnie wśród krajów o najniższej dzietności w Europie. Współczynnik dzietności wynosi około 1,05 dziecka na kobietę, co jest wartością znacznie poniżej poziomu zastępowalności pokoleń. Od wielu lat obserwujemy trwały spadek liczby urodzeń, który prowadzi do systematycznego zmniejszania się populacji zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich. Jednocześnie rośnie mediana wieku – w 2023 roku osiągnęła niemal 43 lata, czyli o ponad siedem lat więcej niż na początku wieku. To wyraźny sygnał postępującego starzenia się społeczeństwa.