Gdzie kończy się raportowanie, a zaczyna zarządzanie wyzwaniami zrównoważonego rozwoju?

Monika Bartoszak, dyrektor Biura Zarządu i Komunikacji, Grupa Kapitałowa LUG SA
Dziś raporty ESG zmieniają sposób, w jaki otoczenie postrzega rozwój i potencjał spółek wybrzmiewający ze standardowych sprawozdań finansowych, a sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju przestaje funkcjonować wyłącznie w ramach ideologicznych deklaracji, ustępując miejsca biznesowemu pragmatyzmowi. Jest to możliwe, gdy raport przestaje być wyłącznie ujawnieniem rozbudowanej listy wskaźników i staje się dojrzałą, zrozumiałą i wiarygodną opowieścią o realnym wpływie danego modelu biznesowego.
Przez lata efektywność energetyczna była obecna w Grupie LUG jako kluczowy argument sprzedażowy. Obecnie staje się zobowiązaniem strategicznym i wyrazem odpowiedzialności, podobnie jak w przypadku innych podmiotów, których produkty ograniczają zużycie energii oraz bezpośrednio oddziałują na zrównoważony rozwój klientów. Rynek oczekuje danych pokazujących, jak parametry techniczne przekładają się na długoterminowy efekt energetyczny w infrastrukturze klientów. Granica odpowiedzialności przesuwa się poza zakłady produkcyjne, obejmując cały cykl życia produktu i jego konsekwencje dla odbiorcy końcowego.
W tym miejscu zaczyna się pierwsze kluczowe wyzwanie: identyfikacja wskaźników. To proces przypominający budowanie mapy potrzeb informacyjnych adekwatnych dla różnych grup interesariuszy. Inwestor, bank, klient, pracownik czy partner biznesowy inaczej spoglądają na istotność poszczególnych zagadnień, lecz wszyscy oczekują danych wiarygodnych, porównywalnych i osadzonych w realiach finansowych. Na poziomie podstawowym każda spółka raportująca analizuje emisje Scope 1–3, zużycie energii, odpady czy kwestie pracownicze. Poziom strategiczny wymaga głębszego spojrzenia z perspektywy produktu i budowania przewag konkurencyjnych. Wówczas w doborze wskaźników liczą się odpowiedzi na przykładowe pytania o to, czy energooszczędność produktu stanowi realną przewagę konkurencyjną? Jaką rolę odgrywa trwałość i długi cykl życia? Czy możliwość modernizacji produktu zamiast jego pełnej wymiany ma istotny wpływ na decyzje zakupowe? Najbardziej wymagająca perspektywa dotyczy wpływu na klienta i branżę. Jak produkt oddziałuje na zużycie energii w miastach, w zakładach przemysłowych, w obiektach użyteczności publicznej? W jaki sposób poprawia bezpieczeństwo użytkowników? Czy produkt/usługa jest odpowiedzią na realizację wymogów regulacyjnych? Odpowiedzi na te i inne pytania wyznaczają zakres odpowiedzialności producenta wobec społeczeństwa, środowiska i ładu prawnego.
Strategia i zrównoważony rozwój przenikają się, gdy wskaźniki opisują rzeczywiste źródła wartości. Analiza podwójnej istotności jest niepodważalnym punktem wyjścia, jednak model biznesowy powinien ostatecznie weryfikować istotność i decydować o ostatecznym kształcie raportu. Takie podejście buduje wiarygodność i pozwala wyjść poza schemat odhaczenia długiej listy data pointów.
Drugim obszarem wymagającym sprawności zarządczej jest integracja raportowania ESG i sprawozdawczości finansowej. W praktyce ma ona często charakter pragmatyczny i punktowy. Momentem wyjściowym jest taksonomia UE, czyli proces analizy, w którym dane środowiskowe spotykają się z finansami w jednym arkuszu kalkulacyjnym. Wieloetapowy i skomplikowany proces alokacji obrotu, CAPEX-u i OPEX-u, analizy minimalnych gwarancji czy technicznych kryteriów kwalifikacji wymuszają wspólne rozumienie metodologii oraz źródeł informacji. Poza tym zakresem integracja polega na zapewnieniu spójności narracji, uzgodnieniu danych oraz synchronizacji czasowej. Kierunek integracji ESG i finansów z punktu widzenia biznesu, a nie wyłącznie raportowania, jest jednak wyraźny. Decyzje inwestycyjne analizuje się równocześnie pod kątem zarówno efektywności finansowej, jak i wpływu środowiskowego, a pytania o CAPEX coraz częściej obejmują również efekt energetyczny i emisyjny.
Trzecie wyzwanie dotyczy zarządzania ryzykiem. Raportowanie porządkuje obszary, które wcześniej funkcjonowały w tle. Ryzyka klimatyczne, ryzyka łańcucha dostaw czy społeczne trafiają do systemu zarządzania i podlegają mierzalnej ocenie, budując nową, szerszą perspektywę decyzyjną. Lista ryzyk się wydłuża, niosąc ze sobą wyzwania zarządcze, ale także pozwalając zidentyfikować nowe łańcuchy logiczne czy też braki w jakimś obszarze. Nie jest to spektakularna, odkrywcza wiedza, która nagle pojawia się w organizacji. Nie można jednak zignorować wypływającej z niej szansy na zwiększenie efektywności i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej. Podmioty, które potrafią udokumentować parametry techniczne, przedstawić dane środowiskowe i wykazać zgodność z wymaganiami regulacyjnymi, zyskują przewagę w przetargach publicznych, relacjach z dużymi kontrahentami i rozmowach z instytucjami finansowymi. Dane stają się elementem oferty rynkowej.
Najważniejsza lekcja płynąca z procesu raportowania dotyczy jednak codziennego zarządzania. ESG realizuje się w decyzjach projektowych, inwestycyjnych i operacyjnych. W Grupie LUG to przykładowo wybór metody projektowej, dobór komponentów wdrażanych produktów, optymalizacja parametrów technicznych i stopnia oddziaływania światła na otoczenie. Raport jedynie porządkuje konsekwencje tych decyzji i czyni je widocznymi dla rynku. Dlatego prawdziwym wyzwaniem dla biznesu nie jest samo przygotowanie dokumentu, lecz spójność i zrównoważenie procesów wewnętrznych, tak aby dane raportowe odzwierciedlały realne działania. Wówczas ESG przestaje być wyłącznie raportowaniem, a staje się sprawnie funkcjonującym systemem zarządzania, budując trwałą wartość i wiarygodność firmy wobec inwestorów.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas