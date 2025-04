Prezes Quercus TFI: akcje na GPW nie są drogie. Jedna rzecz zdecyduje o kontynuacji hossy

Wtedy polski rynek był pod silną presją podażową, a teraz te negatywne emocje bardziej udzielają się amerykańskiemu rynkowi akcji. Był on bardzo preferowany przez inwestorów w ostatnich latach, a na koniec 2024 r. był relatywnie drogi i niewiele mu było potrzeba do tego, aby zaczął przeżywać trudniejsze chwile. Inwestorzy mają tendencję do przyzwyczajania się do tego, co się dzieje na rynkach. W nieodległej perspektywie przywykną do braku przewidywalności działań Trumpa i w ciągu kilku miesięcy ta sytuacja zacznie się normować. Nie zakładam, że każdy kolejny kwartał przyniesie takie zachowanie rynku, że WIG będzie rósł o 20 proc., a S&P 500 będzie spadał o 5 proc. To jest niemożliwe. W pewnym momencie rynki zaczną działać w miarę równolegle.

Jest szansa, żeby w krótkim terminie WIG, WIG20, pobiły marcowe szczyty?

Od strony fundamentalnej akcje spółek notowanych na GPW mimo wzrostu nie są drogie. Patrząc na fundamenty firm, widać podstawy do tego, aby liczyć na kontynuację zwyżek. Ale cenami akcji na naszej giełdzie w ostatnich miesiącach rządzi przepływ kapitału zagranicznego i on jest bardzo trudno przewidywalny. Jeżeli udałoby się utrzymać pozytywne tendencje w przepływach w najbliższych tygodniach, wówczas WIG miałby szanse dojść do magicznej bariery 100 tys. pkt, a nawet ją przebić o kilka procent. Jeśli kapitał z zagranicy przestanie płynąć, to nawet niewysokie ceny na GPW nie wystarczą, aby WIG przebił się przez „setkę”.

Przy negatywnym scenariuszu pierwsze silne wsparcie na WIG to poziom 90 tys. pkt, czyli szczyt z maja ub.r.?

Tak, 90 tys. pkt jest taką linią obrony. Po cichu liczymy jednak, że przynajmniej częściowo ten przepływ kapitału z zagranicy jeszcze się utrzyma. Oczywiście o sytuacji na rynkach mogą decydować pojedyncze decyzje prezydenta Trumpa. Jest szansa, że w przypadku utrzymania chociażby częściowego przepływu kapitału z rynku amerykańskiego w kierunku Europy i rynku polskiego WIG dojdzie do 100 tys. pkt.

Po zdobyciu tej „setki” będzie łatwiej przebić się z giełdą, z inwestycjami w akcje do Polaków? Klienci TFI nie kwapią się do akcji?

Tak, cały czas pieniądze płyną w kierunku funduszy dłużnych, bezpiecznych. Ze względu na bardzo dobre stopy zwrotu, w zeszłym roku 8 proc., w tym roku zakładamy między 6 a 7 proc. Klienci porównują je do tego, co są w stanie osiągnąć na lokatach w bankach, czyli mniej więcej teraz 4–5 proc.

Pieniądze przepływają z banków w kierunku TFI. W całym I kwartale do naszej firmy wpłynęło 500 mln zł. To dużo. Kierunek jest jeden – fundusze bezpieczne. Do funduszy akcyjnych pieniądze płyną w niewielkim stopniu.

Polacy cały czas mają w pamięci różne negatywne wydarzenia z ostatnich lat (GetBack, pandemia, atak Rosji na Ukrainę) i nawet te ponad 100-procentowe wzrosty od początku hossy (października 2022 r. – red.) nie są wystarczające do tego, aby pobudzić ich wyobraźnię. Być może przebicie przez WIG 100 tys. pkt troszkę zaktywizuje inwestorów, bo będzie to istotne wydarzenie medialne. Na GPW można zarabiać, są dobre spółki, które przynoszą znakomite wyniki inwestycyjne. W 2024 r., chociażby kurs CCC wzrósł o 200 proc. Nie bójmy się o tym mówić.