Michał Krajczewski BM BNP Paribas: Jest potencjał do zwyżek na GPW, ale nie w takim szybkim tempie

Przecena w USA jest dosyć silna, ale od dawna już takiej większej korekty, jaką widzimy na S&P 500, czyli sięgającej 10 proc., nie było. Historyczne statystyki pokazują, że przynajmniej w dwóch na trzy lata taka korekta się zdarza. Inwestorzy krótkoterminowi mogą zwrócić uwagę, że skala wyprzedania amerykańskiego rynku jest dosyć duża.

Foto: GG Parkiet

Popatrzmy na wskaźnik RSI. Wcześniej mieliśmy negatywną dywergencję. Teraz RSI zbliża się do poziomu wyprzedania. Przynajmniej w tej fali hossy od 2022 r., od końca 2024 r., będąc w takim miejscu, pokazywał on, że dołek S&P 500 jest już blisko. To samo można wnioskować, analizując inne wskaźniki, chociażby taki wskaźnik CNN Fear and Greed Index, czy nastroje inwestorów indywidualnych w Stanach Zjednoczonych. Wydaje się, że krótkoterminowe dno może być przed nami. Długoterminowo, w takim otoczeniu, ciężko prognozować. Jednego dnia mamy taryfy, drugiego są cofane, trzeciego nakładane są jakieś nowe. Na froncie ukraińskim podobnie. Jest tydzień, kiedy Ukraina się dogaduje z USA, potem jest kłótnia prezydentów, teraz znów jest porozumienie i czekamy na stanowisko Rosji. Dynamika wydarzeń jest bardo duża.

A patrząc technicznie na wykres indeksu, gdzie można szukać wsparcia dla S&P 500?

Ważne wsparcie indeks już przebił. To dwustosesyjna średnia krocząca. Przebił też poprzednie szczyty z lipca, września ubiegłego roku, czyli poziom około 5640 pkt. Wymowa wykresu się pogarsza. W krótkim terminie wsparciem może być poziom około 5410 pkt. Było też niżej parę lokalnych dołków, czyli poziom około 5240 pkt.

Korekta może się jeszcze pogłębić o parę procent. Pytanie, czy jedną falą tam dotrzemy, czy na przykład teraz zobaczymy jakieś odbicie jak w teorii fal. Czyli pierwsza fala spadkowa A, odbicie – fala B i fala spadkowa C, takie wyrzucenie już tych wszystkich optymistów z rynku. Ta fala C może być do któregoś z poziomów dalszych wsparć, które podałem wyżej. Dużo jednak zależy od tego, co będzie robił prezydent Trump.

Dolar ostatnio słabnie, kapitał płynie do Europy. Wzmacnia się euro, choć niedawno było kolejne cięcie stóp przez EBC. Jest jeszcze potencjał, żeby euro dalej zyskiwało?