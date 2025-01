Ropa naftowa oddaje tegoroczne zyski. Tylko na chwilę?

Początek stycznia na rynkach należał do ropy naftowej. Jej notowania wyraźnie rosły i w pewnym momencie odmiana WTI zbliżyła się do poziomu 80 USD za baryłkę, a Brent była już powyżej 82 USD za baryłkę. Nieco jednak ponad tydzień temu niedźwiedzie zaczęły dochodzić do głosu. Zamiast ataku na jeszcze wyższe poziomy mamy w ostatnich dniach do czynienia z korektą spadkową notowań, którą widać było także w poniedziałek. Po południu za ropę WTI płacono 74 USD, zaś za Brent 77 USD. Tegoroczne dodatnie stopy zwrotu na rynku „czarnego złota” zostały więc mocno okrojone. Wynoszą nieco ponad 3 proc. Czy ostatnie wydarzenia mogą być sygnałem ostrzegawczym dla rynkowych byków?