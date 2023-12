Inwestowanie w świecie zmian cyklicznych i strukturalnych

Z dużej chmury mały deszcz – tak w skrócie można podsumować to, co w ostatnich dniach działo się na rynku ropy naftowej w kontekście spotkania państw wchodzących w skład OPEC+. Chociaż zdecydowano o cięciu produkcji surowca, to wbrew temu, co podpowiadałaby logika, nie spowodowało to wzrostu cen. Stało się wręcz przeciwnie, bo ropa znów jest pod presją sprzedających.