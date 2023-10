Temat oszczędzania na emeryturę staje się dla Polaków coraz istotniejszy. Z jednej strony jest tak z powodu niekorzystnych zmian demograficznych, które najprawdopodobniej będą skutkować coraz gorszą relacją emerytury z państwowej kasy do ostatnich zarobków. Z drugiej jego waga rośnie za sprawą naszego bogacenia się, co umożliwia przeznaczanie większych kwot na oszczędności i inwestycje, których owoce skonsumujemy na starość.

I właśnie o dodatkowych formach lokowania na emeryturę, wykraczających poza odprowadzanie składek do ZUS, będziemy rozmawiać podczas organizowanego przez „Parkiet” wydarzenia Investors Day. Składa się na nie debata z udziałem ekspertów oraz trzy rozmowy.

Porozmawiamy o tym, jakie rozwiązania emerytalne są obecnie najkorzystniejsze. Przyjrzymy się, jak radzą sobie PPK, jaką mają przyszłość i czy warto być ich uczestnikiem. Zastanowimy się, co dalej z OFE, czy ma sens utrzymywanie ich w obecnej formie i co byłoby najlepsze dla ich klientów. Porozmawiamy o potencjale, jaki drzemie w IKE i IKZE oraz nowym europejskim produkcie emerytalnym. Zastanowimy się, czy inwestowanie na emeryturę powinno być pasywne czy też jednak bardziej aktywne oraz czy to giełda może być miejscem na budowanie kapitału na przyszłą emeryturę.

Zapraszamy do śledzenia debaty oraz rozmów już w poniedziałek 30 października 2023 r. od godz. 12.00 na parkiet.com oraz na kanale youtube.com/parkiettv.

Program Investors Day: ZUS to za mało. Powiększ swoją emeryturę z „Parkietem”

12.00

Debata: Nie tylko ZUS. Twoja przyszła emerytura w twoich rękach

Uczestnicy:

Grzegorz Chłopek, wiceprezes, PKO TFI

Eliza Dąbrowska, dyrektor ds. rozwoju usługi doradztwa inwestycyjnego, Noble Securities

Małgorzata Rusewicz, prezes, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Robert Sochacki, prezes, Beta Securities,

Grzegorz Zalewski, ekspert, DM BOŚ

Moderator:

Przemysław Tychmanowicz, „Parkiet”

13.30

Rozmowa: PPK – najlepsze dopiero nadejdzie?

Grzegorz Chłopek, wiceprezes, PKO TFI

14.00

Rozmowa: IKE i IKZE – przepis na godną emeryturę?

Eliza Dąbrowska, dyrektor ds. rozwoju usługi doradztwa inwestycyjnego, Noble Securities

14.30

Rozmowa: Czy giełda to faktycznie szansa dla przyszłych emerytów?

Grzegorz Zalewski, ekspert, DM BOŚ