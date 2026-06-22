Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miał Asbis w maju.

Jak reaguje kurs.

Jakie są plany grupy.

Ile warte są akcje na giełdzie.

Notowania Asbisu rozpoczęły poniedziałkową sesję od wzrostów. Po godz. 9 akcje drożeją o ponad 2 proc. do 97,4 zł. Inwestorzy pozytywnie zareagowali na informację o danych sprzedażowych za maj. Nic dziwnego: niemal 90-proc. dynamika rok do roku robi wrażenie.

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Jakie wyniki miał Asbis w maju 2026 r.

Grupa Asbis szacuje, że jej skonsolidowane przychody za maj 2026 r. wyniosły 604 mln USD i były o 89 proc. wyższe od przychodów wypracowanych w maju 2025 r. (wtedy wynosiły 320 mln USD).

- Maj 2026 roku był dla grupy Asbis najlepszym miesiącem sprzedaży w naszej historii. Po raz pierwszy przekroczyliśmy poziom 600 mln USD miesięcznych przychodów. Wzrost o 89 proc. rok do roku potwierdza, że nasza strategia ekspansji na rynkach EMEA działa w sposób zgodny z planem i przekłada się na realne wyniki - komentuje prezes Asbisu, Serhei Kostevitch.

Największymi rynkami w maju były: Kazachstan, Ukraina oraz Słowacja. Dobrze wypadła też Polska.

- Wypracowała w maju dwucyfrowy wzrost sprzedaży i w minionym miesiącu utrzymała wysoką piątą pozycję wśród największych krajów w naszej strukturze sprzedaży - poinformował szef Asbisu.

Największy wzrost sprzedaży w maju zanotowano w segmencie serwerów i komponentów serwerowych. Bardzo dobrze sprzedawały się również smartfony i laptopy.

Jakie plany ma Asbis

Wiele wskazuje, że cały II kwartał będzie dla Asbisu udany. Wyniki za I kwartał były powyżej oczekiwań analityków.

- Skokowy wzrost sprzedaży serwerów był głównym motorem sprzedaży w 1Q26, ale zwracamy uwagę także na istotny wzrost sprzedaży smartfonów. Sprzedaż smartfonów była przyczyną wysokiej sprzedaży na Ukrainie, a serwerów m.in. na Tajwanie i w Holandii – podkreślali analitycy Ipopemy Securities.

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Asbis kontynuuje politykę dywidendową. 6 maja walne zgromadzenie podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy finalnej za rok 2025 w wysokości 0,35 USD na akcję. Łącznie z dywidendą zaliczkową wypłaconą w listopadzie 2025 r. w wysokości 0,20 centa USD na akcję, finalna dywidenda z zysków za 2025 r. wyniosła 0,55 USD (łącznie 30 525 000 USD). Została już wypłacona.