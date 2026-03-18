Wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej w regionie Bliskiego Wschodu na działalność Rainbow Tours, łącznie z "kosztami utraconych korzyści", oszacowano na nie więcej niż 8 mln zł. Całość kosztów zostanie ujęta w wynikach I kwartału 2026 r.

– W związku z wystąpieniem wskazanych wydarzeń konieczne stało się podjęcie nadzwyczajnych działań, do których należały m.in.: ewakuacja klientów przebywających w regionie w momencie wybuchu konfliktu specjalnymi lotami czarterowymi ((w pierwszych dniach marca 2026 roku spółka zorganizowała powrót do Polski 100 proc. swoich klientów, w sumie 1270 turystów, którzy w dniu rozpoczęcia ataków Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran przebywali w Omanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Jordanii), zmiana programów niektórych imprez (odbywających się zarówno w regionie Zatoki Perskiej, jak i opartych o loty rejsowe z przesiadkami w regionie), anulacja niektórych planowanych imprez z późniejszą datą wylotu (w regionie oraz z przesiadkami na jego terenie), zmiany zakwaterowania, itp. Realizacja wskazanych wyżej działań związana była z koniecznością poniesienia nadzwyczajnych kosztów, których wysokość łączna szacowana jest na nie więcej niż 5 mln zł - wyjaśnia Rainbow Tours w komunikacie.

Dodatkowo spółka wskazała, że z powodu niezrealizowanych (odwołanych) imprez turystycznych w tym regionie lub imprez turystycznych na kierunkach obsługiwanych lotniczo przez porty lotnicze w rejonie Zatoki Perskiej, występują tzw. "koszty utraconych korzyści" w postaci niezrealizowanej marży na produktach turystycznych, których łączną wielkość Rainbow Tours szacuje obecnie na około 3 mln zł. Jednocześnie wyjaśniono, że z uwagi na prowadzoną przez spółkę politykę zabezpieczeń (kursy walut, cena paliwa lotniczego), wpływ wzrostu cen ropy i wpływ zmienności kursów walutowych związany z sytuacją polityczno-gospodarczą w rejonie Bliskiego Wschodu jest obecnie ograniczony, a sytuacja na rynku paliw i walutowym jest na bieżąco monitorowana przez spółkę.

Rainbow Tours nie obawia się o sezon letni

Spółka informuje także, że nie prowadzi żadnych operacji czarterowych w rejonach objętych konfliktem, monitoruje na bieżąco sytuację polityczno-gospodarczą w rejonie Bliskiego Wschodu i nie identyfikuje żadnych dodatkowych istotnych zmian, które miałyby wpływ na jej funkcjonowanie ani na wyniki nadchodzącego letniego sezonu turystycznego (sezon "Lato 2026") i sezonów późniejszych. - Poziom dynamiki przedsprzedaży oferty "Lato 2026" na dzień publikacji niniejszego raportu względem roku ubiegłego (sezonu "Lato 2025") nie uległ istotnym zmianom od czasu publikacji ostatniej informacji na ten temat, zgodnie z raportem bieżącym spółki z 5 marca 2026 r. o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu "Lato 2026", za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do końca lutego 2026 r. - zapewniono w komunikacie.