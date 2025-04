Techniczny problem eObuwia

– Aktualnie występują przejściowe utrudnienia w działaniu strony internetowej oraz w aktualizacji statusów zamówień w związku z problemami technicznymi. Pracujemy intensywnie nad tym, aby jak najszybciej je rozwiązać. Bardzo prosimy o cierpliwość – informuje wirtualna asystentka Eva przez komunikator z profilu eObuwie.pl.

W mediach społecznościowych tego największego polskiego sklepu internetowego z obuwiem i akcesoriami w kwietniu użytkownicy piszą, że nie mają kontaktu z firmą, długo czekają na zamówienia czy nie mogą skorzystać z opcji zwrotu. Są też zgłoszenia od domagających się pełnej kwoty za zwrócone towary.

Wszystko to krótko po tym, jak CCC wprowadziło w życie nowy koncept zapowiedziany w 2024 r. przez założyciela i prezesa Dariusza Miłka. Chodzi o program lojalnościowy łączący wszystkie szyldy grupy CCC – Modivo Club.

– Mamy do czynienia z przejściowymi problemami technicznymi, które dotyczą części zamówień i zwrotów w sklepie online eobuwie, co jest wywołane migracją na nowy system. Skutkowały one opóźnieniami w realizacji zamówień i zwrotów oraz w komunikacji do klientów – odpowiedziało nam biuro prasowego grupy CCC na pytanie o związek Modivo Club z widocznymi w sieci problemami użytkowników.

Według naszych nieoficjalnych informacji problemów doświadczyć miało kilka tysięcy osób. Z kolei z odpowiedzi od CCC wynika, że problem powstał w systemie od firmy zewnętrznej.