Grupa CCC zarobiła więcej niż sądzili analitycy

„W lipcu grupa z sukcesem zakończyła proces refinansowania jednostki biznesowej CCC, co w kolejnych kwartałach pozytywnie wpłynie na redukcję kosztów finansowania i uwalnia potencjał dalszego, dynamicznego rozwoju najbardziej rentownych i sprawdzonych formatów biznesowych” - zapewniono. Wcześniej Dariusz Miłek mówił o tym na naszych łamach. Teraz podano, że nowe limity uruchomiono 31 lipca.

Miłek: dumni z oszczędności. Co z frachtem?

- Kolejny już kwartał z rzędu odnotowujemy skokową poprawę wyników udowadniając, że nasz unikatowy model biznesowy bardzo dobrze odpowiada na potrzeby dzisiejszego klienta – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Dariusz Miłek. - Konsekwentnie umacniamy marżę brutto, w tym w szyldzie CCC za sprawą kontynuowanego rozwoju wysokomarżowego modelu licencyjnego. W naszej ofercie pojawiły się globalnie rozpoznawalne marki, które pomagają nam w generowaniu dobrej sprzedaży LFL i umacnianiu rentowności, szczególnie za granicą. Udział marek licencyjnych w ofercie CCC i pozostałych szyldów Grupy będzie nadal wzrastał w najbliższych kwartałach - dodał.

- Szczególnie dumni jesteśmy z utrzymywania wysokiej dyscypliny kosztowej – każda linia biznesowa poprawiła wskaźnik kosztów, który na poziomie grupy wynosi już tylko ok. 40 proc. (-3 pkt proc. rok do roku), a w drugim półroczu chcielibyśmy go jeszcze poprawić - mówi Dariusz Miłek.

Czynnikiem, który w przyszłości może przekładać się na wyniki grupy są wysokie obecnie koszty frachtu i dłużej trwający transport. Wcześniej CCC nie chciało komentować tej sytuacji ani zdradzić jakie działania podejmuje. Przy okazji publikacji wstępnych wyników grupa podała, że zapasy dla szyldu CCC urosły o 57 proc. rok do roku m.in. z powodu wcześniejszego zamawiania towarów z Azji do Europy. Dodano, że około 50 proc. wzrostu zapasu to tzw. towary w drodze. Zapewniono jednocześnie, że poziom zaopatrzenia CCC jest adekwatny o potrzeb biznesowych.

Dziś w południe odbędzie się konferencja wynikowa CCC. Przypomnijmy, że po wstępnych wynikach za pierwszy kwartał br. biura maklerskie podnosiły prognozy dla grupy, a także wyceny i rekomendacje. Jaka będzie ich reakcja tym razem dopiero się okaże.