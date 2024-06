Wittchen, który mimo tradycyjnych skojarzeń z galanterią ponad połowę przychodów pozyskuje właśnie ze sprzedaży walizek, padł ofiarą własnego sukcesu z poprzednich lat – ocenia tymczasem Krzysztof Kawa z Erste Securities. Jak tłumaczy analityk, w czasie wychodzenia świata z pandemii spółka notowała bardzo dobre wyniki sprzedażowe, w czym pomagało ożywienie w turystyce.

W przeciwieństwie do przedstawicieli branży turystycznej, których notowania utrzymują się w silnej hossie, kurs Wittchena od ponad roku tkwi w tendencji bocznej. Dzięki boomowi na zagraniczne wakacje w dwa lata notowania operatora czarterów Enter Air więcej niż się potroiły, a kurs Rainbow Torus skoczył ponad sześciokrotnie. Tymczasem akcje Wittchena od pandemicznego dołka do szczytu sprzed roku umocniły się 9,5-krotnie, jednak od tamtego czasu nie potrafią wrócić do ustanawiania kolejnych rekordów.

- Nie da się ukryć, że notowania Wittchena są skorelowane z kursami w branży turystycznej, jednak przełożenie to nie jest bezpośrednie, bo nie za każdym razem wybierając się na wakacje potrzebujemy kupić walizkę – zauważa Kawa.

Czy kurs akcji Wittchena wzrośnie? Analitycy są sceptyczni

Jak dodaje specjalista, na świetnej koniunkturze w turystyce spółka nie korzysta już tak jak w ostatnich latach, a efektem jest wyhamowanie wzrostu sprzedaży praktycznie do zera. Jak przewiduje Chodyra z Trigona DM, w tym roku do osiągnięcia jest co najwyżej niski jednocyfrowy wzrost sprzedaży.