Kolejna spółka wyjdzie z giełdy. Będzie wezwanie

Kolejna spółka zamierza opuścić warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Chodzi o OEX (d. Tell), prowadzący sieci salonów operatorów komórkowych i biznes polegający na świadczeniu usług wspomagających handel internetowy (e-commerce).

Akcjonariusze OEX porozumieli się. Będzie wezwanie

Zarząd OEX poinformował dziś, że dziś, czyi 29 kwietnia, zakończyły się negocjacje między 11 akcjonariuszami posiadającymi łącznie 94,05 proc. jej akcji (nieco ponad 6,35 mln) i zawarli oni porozumienie. Porozumienie to doprowadzić ma do „utraty przez spółkę statutu spółki publicznej” - podano. Oznacza to, że w niedługim czasie OEX opuści giełdę.

Zanim to się stanie, spółka przeprowadzi skup 489,514 tys. akcji własnych, w trybie wezwania – wynika z komunikatu. Wezwanie ma zostać ogłoszone nie wcześniej niż po upływie 17 dni roboczych po dniu przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o ogłoszeniu oferty. Cena w wezwaniu ma być nie niższa niż 54 zł za akcję.

Kurs akcji OEX w górę

Porozumienie zawiązali Neo Fund 1, Precordia Captal i Real Management (obie powiązane z prezesem Jerzym Motzem), Silquern S.r.l. (powiązany z Piotrem Cholewą) oraz 7 osób fizycznych. W efekcie wezwania chcą one osiągnąć próg 100 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Zarząd OEX brał udział w negocjacjach i 10 kwietnia utajniła informację w tej sprawie przekazując ją tylko KNF – wynika z osobnego komunikatu giełdowego.