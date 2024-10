To już szósta edycja Gry Giełdowej Parkiet Challenge, której współorganizatorem jest w tym roku Giełda Papierów Wartościowych. Na początek, zanim rywalizacja rozpocznie się na dobre, uczestnicy mogą zapoznać się z zasadami i funkcjonalnościami platformy w etapie rozgrzewkowym. Potrwa on do 25 października.

Zapraszamy już teraz do rejestracji: gra.parkiet.com

Główny etap Parkiet Challenge ruszy 28 października i potrwa do 22 listopada. Do rywalizacji można dołączyć w każdym momencie trwania tego etapu.

Do finału z etapu głównego trafi osiem osób, które uzyskają najwyższe stopy zwrotu po czterech tygodniach rywalizacji. W finale tradycyjnie zmierzy się dziesięciu inwestorów. Pozostałych dwóch trafi do niego dzięki dogrywce – obejmie ona jeden giełdowy tydzień, od 25 do 29 listopada.

Finałowe starcie zaplanowane jest na 4 grudnia w siedzibie GPW. Finaliści zagrają o nagrody główne:

ZA 1. MIEJSCE – 20 tys. zł

ZA 2. MIEJSCE – 10 tys. zł

ZA 3. MIEJSCE – 5 tys. zł

Ponadto nagrodzimy najlepszych w każdym tygodniu w etapie głównym oraz wszystkich finalistów. O szczegółach nagród poinformujemy wkrótce.

Najważniejsze daty w Parkiet Challenge:

14 października – START REJESTRACJI

od 14 do 25 października – ROZGRZEWKA, czyli etap testowy.

od 28 października do 22 listopada – ETAP GŁÓWNY, z którego 8 najlepszych awansuje do finału.

22 listopada – KONIEC REJESTRACJI

od 25 do 29 listopada – DOGRYWKA, z której 2 najlepszych awansuje do finału

4 grudnia – FINAŁ w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych