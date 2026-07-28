Złoto płynie z USA głównie do Szwajcarii

Eksport złota ze Stanów Zjednoczonych gwałtownie wzrósł, częściowo z powodu niepewności w światowej gospodarce, a także innych czynników. Od stycznia do kwietnia 2026 roku sprzedaż tego produktu w USA wzrosła o 164 proc. rok do roku, osiągając 56,2 mld USD.
Wcześniej, w 2025 roku, ten sam eksport wzrósł o 172 proc., osiągając 80,5 mld USD.
Udział metali szlachetnych (głównie złota) w całkowitym eksporcie towarowym USA wzrósł do poziomu od 7 proc. do nawet 15 proc. w poszczególnych miesiącach 2026 roku, co stanowi gigantyczny skok w porównaniu do historycznej średniej wynoszącej zazwyczaj około 4 proc. Ten bezprecedensowy skok sprawił, że na początku 2026 roku złoto niespodziewanie wyprzedziło tradycyjne sektory – takie jak ropa naftowa, samoloty pasażerskie, rolnictwo czy mikroprocesory – stając się najważniejszą kategorią eksportową Stanów Zjednoczonych. Tylko w samym lutym 2026 roku, gdy całkowity eksport USA osiągnął rekordowe 314,8 mld USD, czyste złoto niepieniężne (non-monetary gold) dołożyło do tego wyniku aż 8 mld USD dodatkowego wzrostu.
Eksport złota ze Stanów Zjednoczonych silnie wzrósł w latach 2025 i 2026 z powodu bardzo wyraźnego czynnika: niepewności w światowej gospodarce. W obliczu wątpliwości dotyczących ceł i kierunku rozwoju handlu międzynarodowego, wielu inwestorów rzuciło się na poszukiwanie schronienia w złocie, co wywołało gwałtowne wahania cen tego metalu.
W pierwszych czterech miesiącach 2026 roku głównym odbiorcą amerykańskiego eksportu złota była Szwajcaria, z kwotą 26,7 mld USD, co oznacza wzrost o 244 proc. w ujęciu rok do roku. Kraj ten kieruje złoto głównie do europejskich centrów rafineryjnych. Kolejne miejsca zajęły Wielka Brytania (12,1 mld USD, +41 proc. – łączy się z fizycznym centrum handlu London Bullion Market Association), Hongkong (8,7 mld USD, +840 proc. – służy jako główna brama dla przesyłek zmierzających na rynki chińskie), Singapur (3 mld, +170 proc.) i Indie (1,8 ,ld, +329 proc.).
Wzrost eksportu złota na początku 2026 roku był napędzany przez rozszerzenie spreadu EFP (Exchange for Physical) pod koniec 2024 roku. Wskaźnik ten, mierzący różnicę między ceną spot w Londynie a ceną kontraktów futures w Nowym Jorku, poszerzył się z powodu operacji hedgingowych przeprowadzonych przez różne instytucje w odpowiedzi na groźbę wprowadzenia ceł na fizyczny import złota.
Panika regulacyjna zmieniła zasady gry. Zjawisko to wywołało masowy napływ metalu na giełdę COMEX, co tymczasowo zniekształciło model GDPNow Rezerwy Federalnej w Atlancie. Jednak po ogłoszeniu zwolnienia z ceł na złoto w kwietniu 2025 roku, EFP skurczył się, a metal zaczął wypływać ze Stanów Zjednoczonych w dużych ilościach.
Oficjalne rezerwy strategiczne USA w Fort Knox (oraz w innych rządowych mennicach i nowojorskim Fed) pozostają całkowicie nienaruszone. Kruszec, napędzający rekordowy eksport Stanów Zjednoczonych, pochodzi w 100 proc. z rynku komercyjnego i prywatnego, a nie z zasobów państwowych.
Największa część eksportowanego złota pochodzi z nowojorskich skarbców komercyjnych powiązanych z giełdą towarową COMEX. Inwestorzy instytucjonalni, fundusze i banki inwestycyjne masowo wycofują fizyczny kruszec ze swoich prywatnych kont giełdowych (tzw. kategorii eligible lub registered). Złoto to jest przetapiane w certyfikowanych odlewniach, pakowane i wysyłane za granicę w odpowiedzi na gigantyczny globalny popyt.
USA są jednym z największych producentów złota na świecie (zazwyczaj zajmują 4. lub 5. miejsce globalnie). Roczne wydobycie w amerykańskich kopalniach generuje ogromne ilości nowego surowca. Ponieważ w samych Stanach Zjednoczonych brakuje tak dużych mocy rafinacyjnych zdolnych przetworzyć surowe złoto do standardu najwyższej czystości handlowej (sztabki Good Delivery), surowiec ten jest natychmiastowo eksportowany w celach rafinacji.
Wysokie ceny złota tradycyjnie stymulują rynek wtórny. Do hurtowni trafia ogromna ilość tzw. złomu złotego (stara biżuteria, monety lokacyjne skupowane od obywateli, odpady z przemysłu jubilerskiego). Dodatkowym źródłem jest recykling zużytego sprzętu elektronicznego (e-waste), z którego odzyskuje się mikroilości metali szlachetnych na masową skalę.
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