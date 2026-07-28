Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są perspektywy dla branż według Trigon DM.

Które spółki mogą zaskoczyć wynikami za II kwartał.

Które firmy warto przeważać w portfelu.

Jakie są wyceny na GPW.

WIG rozpoczął tydzień od wzrostów, pozostając ponad poziomem 144 tys. pkt. Od stycznia 2026 r. zyskał 20 proc., a od początku trwającej już niemal cztery lata hossy aż 220 proc. To imponujący wynik, zważywszy, w jak trudnym otoczeniu rynkowym działają spółki. Przy tak dużej niepewności szczególnie ważna jest dobra selekcja. Tu z pomocą przychodzą eksperci Trigona, którzy prześwietlili sytuację sektorów i spółek, a wnioski zawarli w kwartalnej aktualizacji rekomendacji przygotowanej przez zespół analiz pod kierownictwem Grzegorza Kujawskiego.

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Na które banki postawić

Dużą wagę w WIG20 ma sektor finansowy (obecnie odpowiada za 43 proc. portfela indeksu), warto więc przyjrzeć mu się bliżej.

„Obniżamy ocenę polskiego sektora bankowego do poziomu neutralnego. Obecnie sektor wyceniany jest na poziomie około 12-13-krotności prognozowanego zysku na akcję (P/E) na 2026 r., co oznacza premię w wysokości ok. 10 proc. względem banków zachodnioeuropejskich” – czytamy w raporcie Trigona.

Foto: Parkiet

Analitycy wskazują, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że istnieje jeszcze potencjał do osiągnięcia wyników lepszych od rynku, biorąc pod uwagę oczekiwania dotyczące wzrostu zysku na akcję o 20 proc. w 2027 r. wobec 10-proc. dynamiki w przypadku banków europejskich. Jednak potencjał ten jest w coraz większym stopniu niwelowany przez rosnące ryzyko polityczne (wyższa stawka podatku CIT) oraz prawne (sankcja darmowego kredytu). Eksperci podkreślają, że planowane obniżenie stawki CIT w 2027 r. odpowiada za około jednej trzeciej prognozowanego przez nich wzrostu zysku na akcję w tym okresie.

Faworytami Trigona w sektorze finansowym są Pekao, BNP Paribas BP i OTP. Natomiast radzą niedoważać akcje takich spółek z regionu, jak mBank, Moneta i GPW.

Eksperci wskazali też spółki finansowe, które mogą pozytywnie zaskoczyć wynikami za II kwartał. To Erste Bank Polska i XTB. Natomiast na drugim biegunie (potencjalne negatywne zaskoczenia) mamy GPW, Alior Bank i Bank Handlowy.

Paliwa, chemia i energia

W sektorze paliwowo-gazowym i chemii eksperci radzą przeważać akcje PCC Rokity. Spodziewają się pozytywnej reakcji rynku na wyniki za II kwartał. Podkreślają, że utrzymujące się zakłócenia w imporcie chemikaliów z Azji, wynikające z konfliktu na Bliskim Wschodzie, stwarzają przestrzeń do kolejnych pozytywnych niespodzianek w zakresie wyników finansowych w II połowie roku.

Foto: Parkiet

Wśród spółek, które mogą pozytywnie zaskoczyć wynikami za II kwartał Trigon wymienia też Orlen. Utrzymujące się napięcia geopolityczne i uszkodzenia infrastruktury rafineryjnej i gazowej na Bliskim Wschodzie sprzyjają biznesowi Orlenu i tworzą sprzyjające warunki do osiągnięcia rekordowych wyników zarówno w 2026 r., jak i w 2027 r.

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Z kolei w energetyce eksperci radzą przeważać akcje PGE. To również tę spółkę typują jako potencjalne zaskoczenie wynikami.

„Uwzględniając wyższe zyski w obszarach wytwarzania konwencjonalnego, ciepłownictwa, gazu, dystrybucji oraz działalności kolejowej, podnosimy naszą prognozę EBITDA na 2026 r. o 14 proc. Patrząc w przyszłość, nadal dostrzegamy potencjał wzrostu wyników powyżej obecnych oczekiwań, napędzany przede wszystkim wyższą rentownością wytwarzania energii z węgla” – podkreślają w raporcie eksperci. W ich ocenie, ostatnie słabsze wyniki polskiego sektora użyteczności publicznej stwarzają atrakcyjną okazję do inwestycji, a PGE jest tu faworytem.

Handel pod lupą

W przypadku spółek konsumenckich Trigon radzi przeważać akcje Allegro, AB, Benefit Systems, Inter Carsu, Dino, LPP i Oponeo.pl, natomiast niedoważać AmRestu, Eurocashu, Modivo i Wittchenu.

W e-commerce faworytem wśród spółek o dużej kapitalizacji pozostaje Allegro. Grupie sprzyjają nowe przepisy celne, dotyczące azjatyckich platform e-commerce. Ponadto renegocjowana umowa z InPostem może przynieść znaczne oszczędności.

Z kolei w segmencie spółek handlujących odzieżą faworytem analityków jest LPP. Nadal na tle branży powinno wyróżniać się najlepszymi wynikami finansowymi – mimo obaw związanych z wolniejszą ekspansją marki Sinsay.

W przypadku sieci spożywczych sytuacja pozostaje trudna. Pogłębiająca się deflacja wartości koszyka zakupów i słaba dynamika sprzedaży porównywalnej mocno obciążały rentowność sklepów w II kwartale. Ale zdaniem ekspertów mamy już punkt zwrotny, a w IV kwartale prawdopodobnie powróci inflacja cen. Eksperci zwracają uwagę na Dino, które – obok Biedronki – nadal notuje na rynku wzrost wolumenu sprzedaży. Natomiast sytuacja dystrybucyjnego Eurocashu pozostaje trudna. Dalsza utrata udziału w rynku jeszcze mocniej obciąża wyniki w obecnym, trudnym otoczeniu.

Budownictwo, TMT oraz inne sektory

Branża budowlana przetrwała kryzys na Bliskim Wschodzie na razie bez szwanku, a spadające ceny ropy powinny poprawić nastroje wokół tego sektora. W II półroczu pozytywny wpływ na wyniki będzie mieć przyspieszenie tempa realizacji dużych kontraktów. Swoją pozycję umocniły również spółki budownictwa mieszkaniowego, jednak zdaniem analityków w dużej mierze zostało to już przez rynek zdyskontowane.

Faworytem Trigona wśród deweloperów jest Archicom, a w segmencie budownictwa Budimex (boom budowlany), Torpol (kolej) i Polimex Mostostal (energetyka).

W sektorze TMT (technologie, media, telekomunikacja) faworyci to Cyfrowy Polsat i Vercom. Nie oznacza to, że pozostałe spółki pokażą słabe wyniki. I tak np. analitycy spodziewają się solidnych wyników Orange Polska, ale uważają, że tegoroczna poprawa rezultatów została już zdyskontowana przez rynek.

Z kolei pozytywnie wynikami za II kwartał zaskoczyć mogą Asseco Poland, Asseco BS i Grupa Pracuj, a negatywnie WP, Shoper i Agora.

W przypadku sektora gier warto mieć na uwadze CD Projekt i PlayWay, a niedoważać akcje 11 bit studios i CI Games. Zdaniem analityków CD Projekt może być ciekawą opcją z uwagi na kiepskie zachowanie kursu w ostatnich miesiącach i zbliżające się targi Gamescom, na których mogą pojawić się nowe zapowiedzi (m.in. dodatek do trzeciej części „Wiedźmina”).

Wśród pozytywnych zaskoczeń wynikami za II kwartał w sektorze gier analitycy wskazują na PlayWaya, natomiast słabsze rezultaty pokazać mogą 11 bit studios, Creepy Jar, Huuuge oraz TSG.

Z kolei w biotechnologii faworytami Trigona niezmiennie są Bioceltix i Voxel, a na drugim biegunie mamy Mabion, Molecure i Synthaverse. Eksperci nie wytypowali spółek z tej branży, które mogą pozytywnie zaskoczyć wynikami za II kwartał. Na drugim biegunie mamy Diagnostykę. Zdaniem Trigona w wynikach medycznej grupy będzie widać utrzymującą się presję kosztów. Eksperci zaznaczają jednak, że wynika ona z przejściowych czynników, a nie z pogorszenia fundamentów modelu biznesowego.